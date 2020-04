BARCELONA reduz SALÁRIOS; MESSI e ELENCO cutucam; opções para PREMIER LEAGUE | Girão De Placa

O giro de notícias de hoje vai trazer tudo que está rolando no esporte mundial. A bomba do dia foi o comunicado dos jogadores do Barcelona que anunciou a redução do salário dos atletas em 70% para manter os vencimentos dos outros funcionários em dia. Sobrou cutucada para a diretoria, hein, Bartomeu? Vamos falar também de opções para o término das temporadas da La Liga e Premier League e as reuniões que podem definir o futuro técnico do Vasco. Vem com a gente!

