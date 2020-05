Thierry HENRY 🇫🇷 ⚽ La Mayor LEYENDA del ARSENAL y de la Premier League

La Historia de THIERRY HENRY (Mónaco, Juventus, Arsenal, Barcelona, NY Red Bulls)

Henry es una de las grandes Leyendas francesas de la historia, el mejor jugador de la historia del Arsenal y posiblemente, la gran estrella de la Histroia de la Premier League. Henry ganó dos títulos de liga, tres FA Cups, dos botas de oro y cinco premios a jugador del año. Fue máximo goleador de la Premier en cuatro ocasiones y, en sus 7 años de rojo y blanco, se convirtió en el máximo goleador de la historia del club con 228 goles en 377 partidos.

«Titi» se convirtió en el único jugador francés en jugar cuatro Copas del Mundo y ganó un Mundial, una Eurocopa y una Copa Confederaciones con «Les Bleus».

ÍNDICE

00:40 Los inicios de Thierry Henry en el Mónaco (1994-1999)

02:21 El Día que Henry casi ficha por el Real Madrid

02:45 Thierry Henry Campeón del Mundo en Francia 1998

03:15 Thierry Henry en la Juventus (1999-2000)

03:50 Thierry Henry en el Arsenal de Àrsene Wenger (2000-2007)

04:20 Francia Campeona Eurocopa 2000

05:05 El Arsenal de los Invencibles (2004)

06:20 Arsenal Subcampeón de Europa (2005-2006)

07:10 Francia Subcampeón del Mundo en Alemania 2006

08:42 Thierry Henry fichaje por el FC Barcelona (2007-2010)

09:38 El Barcelona de Guardiola (2008-2010)

10:48 Mano de Thierry Henry, Mundial Sudáfrica y trayectoria en la selección francesa

11:35 Thierry Henry en la MLS con los New York Red Bulls (2010-2014)

11:56 Regreso de Henry al Arsenal (2014)

