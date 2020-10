Renato Tapia Jugó ante Atletico Madrid y Periodistas le Recuerdan su Partido ante Brasil y Bascuñan

Renato tapia bien pisó el suelo español y ya jugó con Celta de Vigo 90 minutos ante el Altletico Madrid de Luis Suarez. Por la liga española Renato tapia Volvió a jugar tras regresar a España despues de su gran desempeño ante Brasil por clasificatorias 2022. Mientras en Argentina se reanuda el campeonato argentino despues de seis meses de para y esto es bueno para los futbolistas peruanos que se encuentran en esta liga.

Renato Tapia jugó un buen partido ante Brasil y esto le dijeron los periodistas sobre el arbitro Julio Bascuñan y el Var

Renato Tapia ante Atletico Madrid

#RenatoTapia #CeltadeVigo #Perú #Brasil #JulioBascuñan

