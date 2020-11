¡RENATO TAPIA NOMINADO a MEJOR JUGADOR del MES en CELTA! | BENAVENTE EUROPA LEAGUE | RUIDIAZ GOL

¡Hola crack! Conviértete en Miembro exclusivo del canal y accede a beneficios realmente especiales:

Bienvenido a un nuevo noticiero: hoy hablaré acerca de la inclusión de Renato Tapia a mejor jugador del mes del Celta de Vigo. Cristian Benavente con minutos con Royal Antwerp en la Europa League. Raul Ruidiaz anota nuevo gol con Seattle Sounders. Alexander Callens estará presente con la Selección Peruana. Edison Flores en duda. Sport Huancayo, Melgar, Vélez disputan Conmebol Sudamericana.

