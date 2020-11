"NOSSO CAMPEONATO É MUITO PIOR DO QUE QUALQUER UM EUROPEU", DIZ MARÍLIA RUIZ | BOLA ROLANDO

Jornalista reclamou do calendário nacional e destacou a saída do técnico Eduardo Coudet do Internacional para comandar o Celta de Vigo, da Espanha.

Inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do BandSports!

Nos sigam também nas redes sociais:

Instagram:

Twitter:

Facebook:



Compra Camisetas de fútbol antiguas, replicas auténticas. Moda clásica. La camiseta llego mucho antes de lo esperado, gran calidad. muy contento con la compra.