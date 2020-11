PES 2021 – Uniformes/kits Celta de Vigo (20-21) Xbox

E aí galera, Feliplayz outra vez com vocês, hoje com os uniformes/kits do Celta de Vigo para PES 2021 e PES 2020 de Xbox.

Quer comprar o PES 2021?

==============================================

Uniforme Celta de Vigo (20-21)/ Kits Celta de Vigo (20-21):

1º:

Cor básica/Basic colour: 30-45-53

Camisa/Shirt: Design Base/Base Design: 6

Design 1: 5/58-58-58

2: 13/3-3-20

3: 15/3-3-20

4: 20/30-45-53

5: 23/58-58-58

Calção/Shorts: 58-58-58

1: 1/3-3-20

2: 4/3-3-20

3: 32/58-58-58

Meias/Socks: 30-45-53

1: 1/3-3-20

2: 2/3-3-20

Faixa de Capitão/Captain Armband: 58-58-58

1: 8/3-3-3

2: 9/3-3-3

Estampas/Markings:

nome no uniforme (Name Print): ligado (on)/+36/-4/2/tipo 3(type 3)/3-3-20

número (Squad Number): +13/+8/2/3-3-20

número do peito (Chest Number): desligado (off)

número do calção (Shorts Number): Direita (Right)/+16/+17/+3/3-3-20

emblema (emblem): ligado (on)

————————————

2°:

Cor básica/Basic colour: 10-11-17

Camisa/Shirt: Design Base/Base Design: Design: 2

1: 78/8-9-15

2: 68/10-11-17

3: 19/10-11-17

4: 28/8-9-15

5: 5/8-9-15

Calção/Shorts: 10-11-17

1: 1/58-58-58

2: 4/58-58-58

3: 32/10-11-17

Meias/Socks: 30-45-53

1: 1/58-58-58

2: 2/58-58-58

Faixa de Capitão/Captain Armband: 58-58-58

1: 8/3-3-3

2: 9/3-3-3

Estampas/Markings:

nome no uniforme (Name Print): ligado (on)/+36/-4/2/tipo 3(type 3)/58-58-58

número (Squad Number): +13/+8/2/58-58-58

número do peito (Chest Number): desligado (off)

número do calção (Shorts Number): Direita (Right)/+16/+17/+3/58-58-58

emblema (emblem): ligado

————————————

GK:

Cor básica/Basic colour: 35-50-23

Camisa/Shirt: Design Base/Base Design: 2

1: 5/3-3-3

2: 13/3-3-3

3: 15/3-3-3

4: 20/35-50-23

5: 46/3-3-3

Calção/Shorts: 35-50-23

1: 1/3-3-3

2: 4/3-3-3

3: 22/35-50-23

4: 24/35-50-23

Meias/Socks: 35-50-23

1: 1/3-3-3

2: 2/3-3-3

Faixa de Capitão/Captain Armband: 58-58-58

1: 8/3-3-3

2: 9/3-3-3

Estampas/Markings:

nome no uniforme (Name Print): ligado (on)/+36/-4/2/tipo 3(type 3)/3-3-3

número (Squad Number): +13/+8/2/3-3-3

número do peito (Chest Number): desligado (off)

número do calção (Shorts Number): Direita (Right)/+16/+17/+3/3-3-3

emblema (emblem): ligado (on)

=================================

IF YOU DON’T UNDERSTAND, USE GOOGLE TRANSLATOR: translate.google.com (Portuguese to you language)

Se gostou, inscreva-se no canal e compartilhe.

Dúvidas, críticas, sugestões e elogios, deixe nos comentários.

================================

Doações para o canal (PayPal):

Patreon:

Twitter do canal:

================================

Músicas:

Biblioteca do Youtube – Biggie

================================

Parceiros!!!

Henrique Gamer 93

Mr. Chokito

TurokWolfy:

Youtube PES Editores:

Feliplayz

Leo Islas:

Sport games tutorials:

PES Team BR:

AF Gameplays:

Binho Player | Games e Músicas:

CanalDosBoleiros:

DR 18 Gamer:

Dedeco:

Feliplayz:

FIFA-PES News Brasil:

Grasiano Gamer:

Henrique Gamer 93:

LontraJogos:

Nandolek Brasil™:

NIL GAMER BR:

NoTag:

PES FC Play:

Pierre Player:

Renan Galvani:

ShamamGames:

THE GAMES PLAY:

TodoWeBrasil:

Tudo De PES:

WEPES Latam (antigo Brasileirados):

============================

GLÓRIA A DEUS!



Echa un vistazo a nuestra variedad de Camisetas de fútbol. Camisetas de entreno y partido de clubes nacionales y selecciones internacionales. El dise?o de la camiseta