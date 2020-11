POLÉMICO empate en ARGENTINA vs PARAGUAY+ BOCA en GUERRA con POL FERNANDEZ+ ¿LANZINI vuelve a RIVER?

😎 ¡Sumate a este juego!:

Todas las polémicas del empate 1 a 1 entre la Selección Argentina y la Selección de Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas en la Bombonera gracias a los goles de Angel Romero de penal y de Nicolas Gonzalez de cabeza, la guerra entre Boca Juniors y Pol Fernandez por su inesperada salida haciendo enojar a Juan Román Riquelme, ¿Manuel Lanzini deja el West Ham y vuelve a River Plate para jugar la Copa Libertadores con Marcelo Gallardo?, el récord de Cristiano Ronaldo con Portugal, siguen las polémicas entre Antoine Griezmann y Lionel Messi en el Barcelona, la llamativa lista de convocados de Marcelo Gallardo para el partido entre River y Godoy Cruz, ¿Cristian Pavón deja Los Angeles Galaxy y vuelve a Boca?, la polémica frase de Queiroz con respecto a Sebastían Villa en Colombia, la agonica victoria de Ecuador a Bolivia, el Chacho Coudet fue oficializado como nuevo Director Técnico del Celta de Vigo, el reclamo de Toni Kroos a la UEFA y FIFA, las lesiones en Racing Club que preocupan a Beccacece, Pusineri con Independiente y Soso con San Lorenzo, se preparan para una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional, Diego Maradona y su mejor momento preparandose para Gimnasia de La Plata, Javier Mascherano vuelve a ser defensor con Estudiantes, los más destacados movimientos, rumores, refuerzos y fichajes en este Mercado de Pases, las mejores curiosidades del Fútbol, y mucho más!

