Football / Cavani et Blanc jouent au ping-pong avec le champion du monde – 01/08

L’un des principaux sponsors du PSG, Huawei, leader des télécommunications, a accueilli Laurent Blanc et Edinson Cavani en grande pompe, ce vendredi matin. L’entraineur du club de la capitale et l’attaquant uruguayen ont ainsi pu découvrir l’un des plus beaux lieux de Pékin, le Temple, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. A cette occasion, Blanc et Cavani ont échangé quelques balles avec Wang Hao, double champion olympique de ping-pong. Dans une très bonne ambiance, Blanc et Cavani ont signé aussi quelques autographes aux fans chinois présents.

Découvrez toute l’actualité et les dernières infos du PSG avec les analyses, les interviews et les décryptages des spécialistes du foot sur RMC. Courbis, Riolo, Di Meco, Larqué et toute la Dream Team sont au rendez-vous chaque jour sur www.rmcsport.fr pour vous donner le meilleur de l’actualité du Paris Saint Germain emmené par Zlatan Ibrahimovic et Laurent Blanc



Camisetas Uruguay 13-nov-2020 – Explora el tablero «camisetas futbol» de jordi izquierdo, que 134 personas siguen en Pinterest. Ver más ideas sobre camisetas, fútbol, camisetas …