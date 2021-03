Berita Sepak Bola Terbaru Hari Ini : AC Milan Kalahkan Bologna 🔥 Man. City Tundukkan Wolves 💥 Atletico Dapatkan Suarez 🧐 Cavani Sudah di Madrid 🤝

Sepasi Football News Official Edisi 22 SEPTEMBER 2020 :

1. Arsenal Resmi Daratkan Alex Runarsson

2. Pemain Baru Lazio Positif Terjangkit COVID-19

3. Selamat Tinggal, Barcelona!

4. Atletico Madrid Dapatkan Luis Suarez

5. Dapatkan Suarez, Atletico Madrid Lepas Morata ke Juventus

6. Manchester United Makin Dekat Dapatkan Tanda Tangan Ismaila Sarr dari Watford

7. Nama Cavani Sudah Ada di Kantor Real Madrid

8. Gennaro Gattuso Isyaratkan Kalidou Koulibaly Hengkang, Manchester City Siaga

9. Ingin Datangkan Lingard, Tottenham Hotspur Tawar Rp569 Miliar ke Manchester United

10. Milan Vs Bologna : Dua Gol Ibrahimovic Bawa Rossoneri Menang 2-0

11. Wolves VS Manchester City: The Citizen Menang 3-1

12. Kalau Masih 20 Tahun, Ibrahimovic Pasti Bisa Cetak 4 Gol!

13. AC Milan Ketiban Berkah, Federico Chiesa Tolak Manchester United

14. Performa Turun, Van Dijk Dituding Pemalas dan Acuh Tak Acuh

15. Viral Lionel Messi Sendu Sekali, Juga Tak Semangat Bawa Trofi

16. Ilkay Guendogan Positif Covid-19

17. Piala Liga Inggris: Spurs Lawan Tim Divisi Empat, Kane Perlu Main?

18. Performa Rashford Terpengaruh Saga Transfer Sancho ke MU

#BeritaBola #BeritaBolaTerbaruHariIni #SepasiFootballNewsOfficial

===================================================================

Jangan Lupa Like, Komen, Share and Subscribe

===================================================================

@sepasi @Sepasi Football Indonesia @Sepasi Football News Official

Sepasi :

Sepasi DIY :

Sepasi Football Indonesia:

FB :

IG :

TW :



Camisetas Holanda 21 dic 2020 — Bajo parámetros completamente subjetivos nos pusimos en la tarea de definir las mejores 30 camisetas de fútbol de 2020. ?Qué opinas?