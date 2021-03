🇺🇾 Cavani à l'Atletico Madrid : VRAIMENT une bonne idée ?

â–ș Cavani Ă l’Atletico Madrid est la nouvelle rumeur du moment concernant l’attaquant Uruguayen. Mais si le 9 du PSG semble ĂȘtre le buteur idĂ©al pour venir complĂ©ter l’effectif d’un Atletico Madrid avec une philosophie trĂšs similaire, n’est-ce pas une lecture un peu facile et simpliste du problĂšme ? Dans tous les cas, avec Di Maria, MbappĂ©, Neymar et surtout Icardi, il semble que Cavani soit quelque peu forcĂ© de faire ses valises. Soit cet hiver, soit cet Ă©tĂ© oĂč il sera alors libre de tout contrat. Vitolo et Morata accompagnant Jaoa Felix ne semble pas ĂȘtre une concurrence insurmontable pour El Matador et Madrid semble alors ĂȘtre un point de chute tout dĂ©signĂ©… Pour autant, 33 ans en fĂ©vrier, de nombreuses blessures, un transfert qui se fait sur le tard… Est-ce vraiment une bonne idĂ©e ?

