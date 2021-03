⚽ PSG : Cavani légendaire, Neymar sur les nerfs (Football)

C’est parti pour un nouveau numéro de Winamax FC !

⭐PSG : Cavani légendaire, Neymar sur les nerfs

Si le Paris Saint-Germain s’est imposé ce week-end face à Bordeaux, les hommes de Thomas Tuchel ont une nouvelle fois été fébriles.

Défensivement d’abord puisque Thiago Silva et les Parisiens ont encaissé 3 buts, ce qui porte le total à 18 buts encaissés depuis le début de l’année civile.

Egalement dans le comportement avec l’expulsion de Neymar après un second carton jaune sur une balayette.

Le PSG n’avance pas sereinement jusqu’au match retour de Ligue des champions face à Dortmund. Est-ce inquiétant ?

Malgré tout, le club n’a pas manqué de célébrer Edinson Cavani, auteur de son 200e but dans la capitale. Quelle place occupe-t-il dans l’histoire du PSG ?

OL – Juve : de l’espoir, ceci étant ?

Après le Paris Saint-Germain, c’est l’Olympique Lyonnais qui passe à la moulinette de la Ligue des champions.

Le défi est de taille puisque les protégés de Jean-Michel Aulas sont opposés à Cristiano Ronaldo.

Si la victoire face à Metz en Ligue 1 Conforama a offert du répit à Rudi Garcia, elle ne donne pas de grandes certitudes avant la rencontre face à la Juventus.

Comment aborder ce match tactiquement ? Quelles sont les faiblesses des Turinois ?

Analyses et cotes Ligue des champions sont au programme de Winamax FC.

«Winamax FC», votre émission 100% football avec Sofiane, Selim Allal et Walid Acherchour.

