Icardi 🇦🇷 ou Cavani 🇺🇾 : quel 9 pour le PSG ?

Icardi ou Cavani, deux numéro 9 que la majorité des clubs de foot du monde rêverait d’avoir. Il se trouve que le PSG dispose de deux buteurs hors normes semblant délicats à aligner durant les mêmes matchs, il va donc falloir faire un choix déchirant. Sur qui Paris doit-il miser ? Mauro Icardi, le jeune attaquant Argentin fraîchement débarqué dans la capitale ? Edinson Cavani, meilleur buteur du Paris-Saint-Germain et chouchou des supporters ? Un choix loin d’être simple pour Thomas Tuchel et Leonardo qui tiennent entre leurs mains une des décisions les plus importantes pour l’avenir du PSG. D’autant plus qu’Icardi n’est encore qu’en prêt et que Cavani se retrouvera à la fin de son contrat dès l’été 2020. Le choix doit donc se faire rapidement pour décider de l’avenir… !

#Icardi #Cavani #PSG

📸 Pour suivre l’actualité du foot sur Instagram :

👍 Ce n’est pas produit par moi, mais ça a le sigle recommandé par TMF 😋

TalkMyFootball sur les réseaux sociaux :

🐦 Twitter :

📘 Facebook :

📸 Instagram :



Camisetas Valencia camisetas de futbol baratas,camisetas de futbol 2020-2021