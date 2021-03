Berita Sepak Bola Terbaru Hari Ini : Messi Is Back, Berakhirnya Penalssi 💥 MU Sikat Everton, Gol Perdana Cavani 🔥 Chelsea Cetak Rekor 😎

Sepasi Football News Official Edisi 8 NOVEMBER 2020 :

1. Everton Vs MU: Cavani Cetak Gol, Setan Merah Menang 3-1

2. Chelsea Vs Sheffield United: The Blues Gasak The Blades 4-1

3. West Ham Vs Fulham, Gol Menit Akhir Soucek Menangkan The Hammers

4. Cavani Sudah Bikin Gol Perdana, Ditunggu Selanjutnya

5. Everton Lagi Mlempem

6. Barcelona Vs Betis: Messi Dua Gol, Los Cules Menang 5-2

7. Atletico Vs Cadiz: Menang 4-0, Los Colchoneros ke Puncak Klasemen

8. Messi is Back, Bikin Gol Open Play setelah 91 Hari

9. Hasil La Liga Hari Ini

10. Cedera Robek Meniskus, Ansu Fati Terancam Absen Enam Pekan

11. Ini Alasan Koeman Cadangkan Messi Lawan Betis

12. Suarez dengan Senang Hati Menyambut Messi di Atletico Madrid

13. Dortmund Vs Bayern: Die Roten Menangi Der Klassiker

14. Hasil Bundesliga Hari Ini

15. Hasil Serie A Hari Ini

16. PSG Vs Rennes, Di Maria Gemilang, Les Parisiens Menang Lagi

17. Eden Hazard dan Casemiro Positif COVID-19

18. Bekuk Sheffield United, Chelsea Bikin Rekor yang Tak Bisa Dibuat Tim Inggris Lainnya

