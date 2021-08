Berita Sepak Bola Terbaru Hari Ini : MU Imbang, Cavani Cetak Gol Cantik 🤩 Benzema Kembali ke Timnas Prancis 😎 Ronaldo Bertahan di Juve 🤔

Sepasi Football News Official Edisi 18 Mei 2021 :

1. Roy Hodgson Pensiun, Crystal Palace Tunjuk Lampard Jadi Pelatih?

2. Legenda Man United Eric Cantona Masuk Hall of Fame Liga Inggris

3. Prancis Umumkan Skuat Euro 2020, Benzema Masuk

4. Bos Man City Bayarin Ongkos Fans yang Nonton Final Liga Champions!

5. MU Vs Fulham Tuntas Tanpa Pemenang

6. Leeds Raih Poin Penuh Di kandang Southampton

7. Brighton Vs Man City: Kena Comeback, The Citizens Keok 2-3

8. Chelsea Vs Leicester: The Blues Menang 2-1 dan Rebut Posisi Tiga

9. Setan Merah Lagi Memble, Solskjaer: Bangun Dong!

10. Bendera Palestina Berkibar di Kandang MU

11. Assist ‘Hantu’ untuk Gol Spektakuler Cavani saat MU Ditahan Fulham

12. Bruno Fernandes Raih Gelar Pemain Terbaik Manchester United Musim 2020/21

13. Lazio vs Torino: Il Toro Lolos dari Degradasi

14. Ada Tanda-tanda Cristiano Ronaldo Bertahan di Juventus

15. Liga Champions Bisa Jadi Penentu Masa Depan Donnarumma di AC Milan

16. Arteta Sedih David Luiz Tinggalkan Arsenal

17. Jadi Rencana Masa Depan Everton, James Rodriguez Malah Ingin Pensiun Cepat

18. Luis Suarez Tidak Menduga Akan Menderita Di Atletico Madrid

