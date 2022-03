NEWCASTLE UNITED DIBELI PANGERAN ARAB, PAOK FC CABANG INGGRIS AUTO JADI KLUB SULTAN BOSS!! WKWKWK

NowGoal = Best LiveSkor, Match Analysis and Livestream in Indonesia

Community:

PC Livescore:

Mobile link:

√ Soccer, Basketball, Baseball, Tennis, Esports

√ Free Livestream, Match Data

√ Daily Soccer Prediction by Analysts

√ 1600+ Leagues and Cups

Newcastle United dibeli sama Pangeran Arab, langsung jadi klub bola terkaya didunia! Omakjang, banyak kalila bocil-bocil baru fans Paok FC Cabang Inggris ini yakan wkwkwk Tapi kira-kira siapa aja yang dibeli sama Newcastle abis ini? Yang pasti si….ahh kelen tonton ajala wkwkwk

Join Telegram “Kandang Biawak Chinoll” :

Social Media Suara Chinoll:

Instagram :

TIktok :

FB Page :

Yang Mau Beliin Kopi Biar Semangat Ngonten:



ENVÍO y DEVOLUCIÓN GRATIS – Gran colección de Camisetas de fútbol oficiales – Descubre camisetas de equipos y selecciones europeas en camisetasfutboleses.com.