Newcastle United'ın Transfer Bütçesi Belli Oldu! Klopp ve Guardiola'yı Korku Sardı

İngiltere Premier Lig’in köklü Kulübü Newcastle United’ın Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılmasının ardından dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Bu gelişmeyle birlikte siyah-beyazlı kulübün ilerleyen süreçte ada futbolunda dengeleri değiştirecek bir maddi güce ulaşması bekleniyor.
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bizim ülkede bi arap ülkesi takım alsa bukadar yatırım yapsa ülke araplara satılıyor diye yaykara koparacak adamlar var 😀
200 milyon pek büyük para değil
araplar futbolun icine etdiler
Bizimkileri neden almıyorlar mesela
HATAY
MALATYA
KAYSERİ
RİZE
ESKİŞEHİR
SAKARYA
KOCAELİ
BURSA
MANİSA
SAMSUN
GENCLERBİRLİGİ
ERZURUM
en azından güçlü rekabet olurdu ligimizde
ah ulan ah şimdi ne yıldızlar gelicek Messi Ronaldo neymar gibi yıldızlar keşke Galatasarayada böle biri lazım
4 büyük kulüpte satılsın bari kaliteli oyuncular gelir avrupada iş yapar.
Nedense Türk takımlarını alan yok çünkü herkes Türk düşmanı ben zengin olursam sadece Türkleri oynatcam ve hersene sampiyonlar ligi kupasını alacam bakalım ne halt yiyeceksiniz ?
Pele yi mezarından kaldırsalar gene olmaz işleri
ARAP> <PARA
Sağlam transferler yaparlarsa ciddi anlamda şampiyonluk için yarışırlar.
Allen shearer, ve emre belözoğlu nun eski takımı
İnşallah yakında tuttum takımda satılır En azından hak etti başariya ve özgüvene kavuşur
Sabri Sariogluna 200 Milyon € verceklermis.
Güven yalçın'ı alın 30 milyon €
Futbolcu para ediyor mu halen veririm 4-5 bin euro aylık oynamazsa dogru is bulma kurumu
Önümüzdeki transfer dönemi baya hareketli geçecek🔥