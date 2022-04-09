Newcastle United'ın Transfer Bütçesi Belli Oldu! Klopp ve Guardiola'yı Korku Sardı



İngiltere Premier Lig’in köklü Kulübü Newcastle United’ın Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılmasının ardından dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Bu gelişmeyle birlikte siyah-beyazlı kulübün ilerleyen süreçte ada futbolunda dengeleri değiştirecek bir maddi güce ulaşması bekleniyor.

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16 comentarios en “Newcastle United'ın Transfer Bütçesi Belli Oldu! Klopp ve Guardiola'yı Korku Sardı

  1. ABC HABER

    bizim ülkede bi arap ülkesi takım alsa bukadar yatırım yapsa ülke araplara satılıyor diye yaykara koparacak adamlar var 😀

  4. HAPPY OR SAD

    Bizimkileri neden almıyorlar mesela
    HATAY
    MALATYA
    KAYSERİ
    RİZE

    ESKİŞEHİR
    SAKARYA
    KOCAELİ
    BURSA
    MANİSA
    SAMSUN
    GENCLERBİRLİGİ
    ERZURUM
    en azından güçlü rekabet olurdu ligimizde

  5. Furchtlos

    ah ulan ah şimdi ne yıldızlar gelicek Messi Ronaldo neymar gibi yıldızlar keşke Galatasarayada böle biri lazım

  7. sessiz tepe

    Nedense Türk takımlarını alan yok çünkü herkes Türk düşmanı ben zengin olursam sadece Türkleri oynatcam ve hersene sampiyonlar ligi kupasını alacam bakalım ne halt yiyeceksiniz ?

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