Newcastle United'ın Transfer Bütçesi Belli Oldu! Klopp ve Guardiola'yı Korku Sardı





İngiltere Premier Lig’in köklü Kulübü Newcastle United’ın Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılmasının ardından dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Bu gelişmeyle birlikte siyah-beyazlı kulübün ilerleyen süreçte ada futbolunda dengeleri değiştirecek bir maddi güce ulaşması bekleniyor.

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