Join Lee, Dimi and guest West Ham fan Athos as we discuss our next opponent, their impressive season thus far, their manager David Moyes, and we take a stab at predicting the starting XI for each team.

Can NUFC make it four wins on the trot or will the Hammers bring us back down to earth?

Hammers talk: 3:55

Match Preview: 22:35

🎵 Music courtesy Kieran Bowe: «Hinny» –



