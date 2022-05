HET REGENT GOALS IN MANCHESTER! ⚽️🤤 | Man City vs Newcastle | Premier League 2021/22 | Samenvatting

Goals en highlights van Manchester City – Newcastle gespeeld in de Premier League op 08/05/2022. Bekijk alle doelpunten en hoogtepunten in de samenvatting van deze Engelse competitiewedstrijd.

⇨ Abonneer je nu op het YouTube kanaal van Ziggo Sport voor meer video’s ⇨

Manchester City werd afgelopen seizoen kampioen met een straatlengte voorsprong op stadsgenoot Manchester United in de Premier League. Het was voor City alweer de 7e keer in hun clubhistorie dat zij landskampioen werden in de Engelse voetbalcompetitie. Kunnen zij de titel ook dit jaar binnen halen? Of wordt het dan toch Manchester United, kersverse Champions League-winnaar Chelsea of Liverpool?

De Premier League is dit seizoen spannender dan ooit! Volg het ook dit jaar weer allemaal live bij Ziggo Sport op kanaal 14!

Voor alle samenvattingen en interviews uit alle competities kun je kijken op ZiggoSport.nl ⇨

Nog meer Ziggo Sport? Bekijk ook onze andere social media kanalen:

⇨ Twitter |

⇨ Facebook |

⇨ Instagram |

#ManchesterCity #Newcastle #PremierLeague #ZiggoSport



Puedes comprar todas las camisetas oficiales de fútbol en futbolmania, la tienda de las mejores Camisetas de fútbol – Devolución gratis.