Kebangkitan Tim Kaya Raya! Kronologi Keluarnya Newcastle United dari Zona Degradasi

Cetakgol edisi kali ini akan mengulas, kebangkitan Newcastle United. Setelah sempat terseok-seok di putaran pertama, Newcastle mulai bangkit dengan mencatatkan tiga kemenangan beruntun. Cetakgol akan mengulasnya sebagai berikut.

Sumber Acuan:

Kalau suka videonya, jangan lupa like dan di share supaya semua tahu kamu setuju dengan videonya. Tekan tombol merah kalau kamu belum subscribe.

Follow sosial media Cetakgol

Instagram

Tiktok

Disclaimer:

This video may contains part of other video that is uploaded to YouTube. Therefore, it is courtesy of Youtube and as a verified YouTube partner, we allowed to use part of other video content courtesy of YouTube under educational and news work. To learn more about this go to

For copyright matters please contact us at: cetakgol@peptalk.id



Echa un vistazo a nuestra variedad de Camisetas de fútbol. Camisetas de entreno y partido de clubes nacionales y selecciones internacionales.