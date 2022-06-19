Inilah Kunci Sukses Newcastle United Bangkit Dari Keterpurukan
Perlahan namun pasti, sejak diakuisisi pada bulan Oktober 2021, Newcastle mulai menunjukkan perubahan positif. Apa kunci sukses Newcastle United bangkit dari keterpurukan?
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Newcastle United FC
GK: Amin Bukhari 🇸🇦, Arijanet Muric 🇽🇰, DF: Zaidu Sanusi 🇳🇬, Ibrahim Buhari 🇳🇬, Jamil Muhammad 🇳🇬, Hamed Traore 🇨🇮, Amad Diallo 🇨🇮, Moussa Sissako 🇲🇱, Yanis Hamache 🇩🇿, Adam Ben Lamin 🇹🇳, Montassar Talbi 🇹🇳, Rami Kaib 🇹🇳, Ozan Kabak 🇹🇷, Mert Muldur 🇹🇷, Ridvan Yilmaz 🇹🇷, Cenk Ozkacar 🇹🇷, Eren Elmali 🇹🇷, Amar Dedic 🇧🇦, Anel Ahmedhodzic 🇧🇦, Dennis Hadzikadunic 🇧🇦, Marash Kumbulla 🇦🇱, Malick Thiaw 🇩🇪, Ameen Al Dakhil 🇧🇪, Warmed Omari 🇫🇷, Wesley Fofana 🇫🇷, Yaser Larouchi 🇫🇷, Bafode Diakite 🇫🇷, Rayan Ait Nouri 🇫🇷, Oumar Solet 🇫🇷, MF: Ademola Lookman 🇳🇬, Alhassan Yusuf 🇳🇬, Tom Dele Bashiru 🇳🇬, Osman Bukari 🇬🇭, Abdul Fatawu Issahaku 🇬🇭, Pape Gueye 🇸🇳, Pape Matar Sarr 🇸🇳, Boubakary Soumare 🇸🇳, Amadou Haidara 🇲🇱, Moussa Djenepo 🇲🇱, Azzedine Ounahi 🇲🇦, Ilias Chair 🇲🇦, Amine Harit 🇲🇦, Youssef Maleh 🇲🇦, Imran Louza 🇲🇦, Abdou Harroui 🇲🇦, Ismael Bennacer 🇩🇿, Ahmed Touba 🇩🇿, Ramiz Zerrouki 🇩🇿, Adem Zorgane 🇩🇿, Mehdi Zerkane 🇩🇿, Mohamed Ali Ben Romdhane 🇹🇳, Hannibal Mejbri 🇹🇳, Khalid Al Ghannam 🇸🇦, Nasser Al Dawsari 🇸🇦, Zidane Iqbal 🇮🇶, Edon Zhegrova 🇽🇰, Blendi Idrizi 🇽🇰, Toni Domgjoni 🇽🇰, Nedim Bajrami 🇦🇱, Dogukan Sinik 🇹🇷, Salih Ozcan 🇹🇷, Orkun Kokcu 🇹🇷, Yunus Akgun 🇹🇷, Cengiz Under 🇹🇷, Berkan Kutlu 🇹🇷, Kerem Akturkoglu 🇹🇷, Abdulkadir Omur 🇹🇷, Baris Alper Yilmaz 🇹🇷, Ali Akman 🇹🇷, Boubacar Kamara 🇫🇷, Sofiane Diop 🇫🇷, Youssouf Fofana 🇫🇷, Yacine Adli 🇫🇷, Amine Adli 🇫🇷, Rayan Cherki 🇫🇷, Isaac Lihadji 🇫🇷, Adil Aouchiche 🇫🇷, Anouar Ait El Hadj 🇧🇪, Othman Boussaid 🇧🇪, Largie Ramazani 🇧🇪, FW: Umar Sadiq 🇳🇬, Mohammed Kudus 🇬🇭, Iliman Ndiaye 🇸🇳, Ismaila Sarr 🇸🇳, Bamba Dieng 🇸🇳, Musa Barrow 🇬🇲, Ibrahima Kone 🇲🇱, Ryan Mmae 🇲🇦, Youssef En Nesyiri 🇲🇦, Zakaria Aboukhlal 🇲🇦, Omar Marmoush 🇪🇬, Firas Al Buraikan 🇸🇦, Mohanad Ali Kadhim 🇮🇶, Armando Broja 🇦🇱, Halil Dervisoglu 🇹🇷, Tiago Cukur 🇹🇷, Zeki Amdouni 🇨🇭, Karim Adeyemi 🇩🇪, Moussa Diaby 🇫🇷, Amine Gouiri 🇫🇷, Sekou Mara 🇫🇷, Mohamed Ali Cho 🇫🇷
Mengikuti newcastle dari tahun 2006 sampai sekarang baru tahun ini belanjanya gila
Nobar2
Tahun ini Newcastle bakal gaspol
Coba min bahas tentang Barca❤️💙
Mantap
Efek duit arab, auto penuh sesak papan atas epl
Tim kesayangan di WE era duff, viduka, guttieres, teylor…
Nantikan Chelsea vs Newcastle Ahad pukul 21:00
anjay sultan baru di sepakbola, goodbye psg akwoawkkwkwk
alah mbak ini sok tau…..paling juga kerjaanya nyambel..
Jadi ingat dulu sering pake newcastle karena duet obafemi martins dan michael owen 😅
Guee fansss newcastlee sejatiiiiii.. senang ngeliat begini !! Howay the ladssss.. the magpies !!!!
Senang liat Kebangkitan coutinho dan newcastle,semoga liga inggris terus kompetitif
everton pun nasib nya di ambang degradasi
Fyi : new DOF katanya Dan Ashworth
NEWCASTLE UNITED is back! Ini club underrated banget. Padahal sejarahnya lebih besar
Hadir nyimak Admin
Eddie howe mungkin cocok jika menangani tim papan bwh atau tim medioker, klo jd pelatih tim big 6, bakalan senasib kyk ole dan ralf ragnick nih
Utk skrg, misinya jgn masuk 3 tim terbawah dulu, klo berhasil, bakalan dpt pemasukan jg dr bos sultan + bisa bersaing di 10 besar termasuk mengincar UECL dan liga maljum (klo UCL berat bos, biarkan big 6 menguasainya dulu, baru kastilbaru bisa incar UCL jika sdh punya amunisi yg hebat dan gk miskin)