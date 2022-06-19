



Inilah Kunci Sukses Newcastle United Bangkit Dari Keterpurukan

Perlahan namun pasti, sejak diakuisisi pada bulan Oktober 2021, Newcastle mulai menunjukkan perubahan positif. Apa kunci sukses Newcastle United bangkit dari keterpurukan?

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