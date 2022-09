Ivan Toney – ¿Bienvenido al Newcastle United? Ivan Benjamin Elijah Toney (nacido el 16 de marzo de 1996) es un futbolista profesional inglés que juega como delantero en el club Brentford de la Premier League. Toney se convirtió en el jugador más joven en representar al Northampton Town cuando hizo su debut en el primer equipo en 2012 y anotó 13 goles en 60 partidos en todas las competiciones antes de unirse al Newcastle United en 2015. En su primera temporada en el Newcastle, estuvo cedido dos veces consecutivas. con Barnsley, ganando el Trofeo de la Liga de Fútbol y los play-offs de la League One. Pasó los siguientes dos años cedido en League One con Shrewsbury Town, Scunthorpe United y Wigan Athletic. En 2018, se unió al Peterborough United de forma permanente por una tarifa no revelada, donde fue nombrado máximo goleador de la Liga Uno y Jugador de la Temporada en 2019-20. Luego fichó por el Brentford del Campeonato EFL, donde su récord de 31 goles marcados durante la campaña 2020-21 ayudó al club a obtener el ascenso a la Premier League. Brentford El 31 de agosto de 2020, Toney completó un examen médico y fichó por el club de campeonato Brentford con un contrato de cinco años. Se informó que la tarifa rondaba los 5 millones de libras esterlinas y alrededor de 10 millones de libras esterlinas con complementos, la tarifa de transferencia récord de Peterborough. Entre los otros clubes que lo querían estaba el Tottenham Hotspur de la Premier League, pero solo como respaldo de Harry Kane. Marcó su primer gol con el Brentford, de penalti, en el empate 1-1 con el Millwall el 26 de septiembre; en cada uno de sus próximos tres juegos, anotó dos veces. El 20 de enero de 2021, Toney ayudó al único gol de la victoria en casa sobre el Luton Town, antes de ser expulsado en el tiempo añadido por un altercado con Tom Lockyer. Diez días después, contribuyó con un hat-trick a la victoria por 7-2 sobre Wycombe Wanderers, también en el Brentford Community Stadium. En abril, fue nominado para el Campeonato de Jugador de la Temporada de EFL. El 8 de mayo de 2021, Toney anotó su gol número 31 de la temporada en la liga contra el Bristol City, estableciendo un nuevo récord de campeonato de más goles marcados en una sola temporada. Tres semanas después, anotó en la victoria por 2-0 sobre Swansea City en la final de los play-offs del campeonato EFL de 2021. Mientras estaba en Brentford, el club dejó de arrodillarse contra el racismo; Toney dijo que los jugadores estaban siendo «utilizados como marionetas» para hacer el gesto mientras la sociedad no cambiaba. También enfrentó abuso racista en línea durante la temporada. Tras la decisión de Brentford de arrodillarse para la temporada 2020-21 de la Premier League junto con los otros 19 clubes, Toney dijo que no se uniría a sus colegas y que seguiría de pie. El 13 de agosto de 2021, Toney fue titular y jugó el partido completo en el primer partido de la Premier League de Brentford, donde ganó 2-0 al Arsenal. El 5 de marzo de 2022, Toney anotó el primer hat-trick del Brentford en la Premier League en una vital victoria a domicilio por 3-1 sobre el Norwich City. #ivantoney #newcastle #brentford



