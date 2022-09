SKY SORTS ANUNCIADOS ✅ NEWCASTLE UNITED FIRMA OFICIALMENTE ✅ JAMES MADDISON 🔥 – Tuna Sports

James Madison finalmente en el equipo. Noticias Castillo listo para la nueva temporada oficialmente. Newcastle quiere mantener conversaciones con Leicester sobre un acuerdo para James Maddison después de ver rechazada una oferta estructurada de £ 35 millones la semana pasada. Entendemos que los Magpies continuarán las negociaciones en los próximos días y esperamos que se pueda llegar a un acuerdo sobre el precio. No se acercarán al precio de venta de 60 millones de libras esterlinas que se ha discutido durante el fin de semana y las fuentes dicen que es probable que sea difícil completar un acuerdo para el joven de 25 años. Están al tanto de los comentarios de Brendan Rodgers el domingo, cuando el jefe de Leicester dijo: «Todavía es un gran jugador aquí». Naturalmente, los jugadores son buscados porque son talentos. Ves su rendimiento, ves lo feliz que está y no es un jugador que queramos vender. No me corresponde a mí poner valoraciones a los jugadores, no es mi lado, pero eso podría cubrir solo las tres cuartas partes de su pierna izquierda, ese precio. Es un jugador top’. Newcastle tiene un presupuesto limitado este verano debido a las reglas de gasto y cualquier acuerdo por Maddison tendría que estructurarse con la promesa de futuros pagos y complementos. #newcastleunited #fútbol #fabrizioromano



