NUEVO MODO CARRERA MILONARIO del NEWCASTLE !!! FIFA 22 – DjMaRiiO

MODO CARRERA FIFA 22 ESPALDARAZO FINANCIERO NEWCASTLE EXPRESS NEW CASTLE FICHAJES 1000 MILLONES DE EUROS ►SUSCRÍBETE AQUÍ: ►Hazte MIEMBRO del canal aquí: ➜MI TIENDA: ➜INSTAGRAM: ➜TWITTER: ➜Canal Secundario: ➜Editor: ——- ————————————————– ————– ►DjMaRiiO vs CRISTIANO RONALDO: ►DjMaRiiO & LEO MESSI: ►MI VIAJE CON EL REAL MADRID: ►CHATROULETTE: ►ESPECIAL 1 MILLÓN CON EL MADRID: ►GTA V: ► BAILA COMO EL PAPU: ——————————————— ————————– ►MENSAJES DE VOZ EN PANTALLA: (hoy he puesto mínimo de 3€ para evitar demasiado spam)



Comprar Camisetas de fútbol para adultos y niños desde 15 € y camisetas oficiales de equipos de fútbol. Clica y Recoge GRATUITO en tienda.