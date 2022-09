Cómo el Man United ganó el título de la Premiership inglesa

Así que Man United no pudo completar el Doblete al perder 0 – 1 ante su odiado rival futbolístico Chelsea en la final de la Copa FA. Pero supongo que casi nadie en el campo del United se queja, ya que han ganado el título de la Premiership por primera vez desde 2003, al destronar al bicampeón Chelsea.

«Fue una tarea difícil dada la cantidad de dinero que tiene el Chelsea», dijo Sir Alex Ferguson sobre su noveno título de la Premiership. «También fueron los oponentes más resistentes con los que nos hemos encontrado». De hecho, palabras humildes para alguien que ahora ha ganado 20 trofeos importantes en sus 20 años en Old Trafford.

A pesar de tener 65 años, sigue siendo difícil saciar la insaciable mentalidad ganadora de la deportiva y afable Fergie. En cualquier caso, por el bien de la posteridad, aquí hay un relato detallado de cómo los poderosos Reds ganaron de manera convincente el título de la temporada 2006-2007:

1) agosto de 2006

Los expertos en fútbol predijeron que después de vender al máximo goleador Ruud van Nistelrooy a sus rivales españoles, el Real Madrid, Man United reduciría su destreza de ataque. Desafiando las probabilidades, a fines de agosto, la fortuna de los Rojos decía: 3 victorias de 3 jugadas con 10 goles marcados. Chelsea, por otro lado, perdió por 1 – 2 ante el mediocre Middlesbrough en apenas su segundo partido de fútbol.

2) septiembre de 2006

Los buenos tiempos apenas duran. El Arsenal se robó el trueno al derrotar al Man United 1 – 0 en Old Trafford y, por lo tanto, puso fin al comienzo perfecto de la temporada del United. Esto permitió que Chelsea recuperara el primer puesto, pero surgieron grietas en su defensa del título cuando solo pudieron empatar con otro equipo mediocre, Aston Villa. Mientras tanto, el eterno rival del fútbol, ​​el Liverpool, sucumbió a su tercera derrota consecutiva fuera de casa en el Bolton. Las cosas se perfilaban para una carrera de dos caballos por el título de la Premiership. Septiembre acabó con un gol en solitario superlativo en el Reading del incontenible Cristiano Ronaldo.

3) octubre de 2006

El principal delantero del United, Wayne Rooney, hizo un gran trabajo de forma y conectó un truco para condenar al bogey Bolton a una aplastante derrota por 4 a 0. Esto aseguró que el United siguiera el ritmo del Chelsea, mientras que las esperanzas de título del Liverpool se desvanecieron cuando cayeron 0 – 2 en Old Trafford. Chelsea recibió un duro golpe cuando su portero titular, Petr Cech, se fracturó el cráneo después de una desagradable entrada en Reading. Al momento de escribir este artículo, usa un casquete de rugby reforzado durante los partidos de fútbol, ​​ya que los especialistas médicos no pueden garantizar que otro golpe en el cráneo no resulte en un daño cerebral irreparable.

4) noviembre de 2006

En el frío glacial, Man Untied superó al Chelsea en Old Trafford, pero aún así tuvo que conformarse con un empate 1 a 1. Radiante de alegría, José Mourinho del Chelsea proclamó que el United desperdició una «gran, gran oportunidad» de abrir una brecha de seis puntos en la cima. Grandes palabras, diría yo. Cuidado – orgullo antes de caer.

5) diciembre de 2006

La fuerza total del invierno se sintió tanto como la creciente lista de heridos ambulantes de Chelsea. Sin el ultraconfiable Cech todavía lesionado, el Chelsea solo pudo asegurar empates en clubes menores como el Reading y el Fulham. Mientras tanto, el patético Arsenal escribió su guión fatal al perder por un solo gol ante el alicaído Sheffield United.

6) enero de 2007

Año nuevo, misma marcha implacable del United, que mantuvo su ventaja de seis puntos en la cima. Las cosas tomaron un giro interesante cuando un día después de que Chelsea cayera 0 – 2 ante Liverpool, Man United concedió tontamente dos goles tardíos para perder 1 – 2 ante Arsenal. Los problemas de lesiones del Chelsea se complicaron cuando se rumoreó que a Mourinho se le negaron los fondos para traer un nuevo central durante la ventana de transferencia de enero.

7) febrero de 2007

A pesar de llevarse la Copa de la Liga e impulsado por el regreso de la lesión del capitán John Terry, el Chelsea no pudo reducir la ventaja de Manu United. Un cansado United se enfrentó al Fulham en Craven Cottage, pero aun así pudo sumar todos los puntos, gracias al excelente esfuerzo en solitario del Jugador del Año Ronaldo. Resiliencia innegable. Man United: ¿Campeones en ciernes?

8) marzo de 2007

El utilitario irlandés del Man United, John O’Shea, anotó un gol de la victoria de último minuto que no tiene precio contra el Liverpool. Esta victoria impulsó sus aspiraciones al título al derrotar a un gran rival del fútbol. Con Man United enfrentando sus propios problemas de lesiones, Chelsea mantuvo tranquilamente la presión al ganar.

9) abril de 2007

Con dos errores poco característicos cometidos por el portero del United, Edwin van der Sar, el United concedió 1 – 2 al Portsmouth. El mismo día, Chelsea venció a un Tottenham resurgido por 1 – 0 para volver a encarrilar su desafío por el título… solo para descarrilarse a fines de abril. Luego, United anotó cuatro goles en la última media hora para remontar un déficit de dos goles en Everton, mientras que Chelsea solo pudo lograr un empate en casa ante Bolton.

10) mayo de 2007

El United necesitaba cuatro puntos de sus últimos tres partidos para coronarse campeón. El dudoso penalti de Ronaldo en el derbi de Manchester recortó la portería a un solitario punto. El 6 de mayo de 2007, el Arsenal le hizo un gran favor al United al llevar al Chelsea al empate 1-1. Esto le dio al United una ventaja incuestionable de siete puntos con dos partidos restantes.

Y ahí lo tienen, Chelsea no está a la altura de la facturación de la etiqueta de su favorito después de gastar el verano pasado para fichar a Andriy Shevchenko y Michael Ballack. Por otro lado, Man United capturó el título a pesar de haber realizado solo un fichaje importante en el tranquilo caballo de batalla Michael Carrick. De hecho, el éxito no tiene por qué ir necesariamente a los superricos.

