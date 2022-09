El viaje de salud mental de Brooke después de una lesión | Newcastle United Femenino

La capitana del Newcastle United Women, Brooke Cochrane, ha sido nombrada embajadora de Be A Game Changer con la Newcastle United Foundation, lo que fortalece su compromiso de crear conciencia sobre la salud mental para todos. La historia de Brooke 👉 Más información sobre United As One 👉 nufc.co.uk/club/united-as-one/ Más información sobre Be A Game Changer 👉 nufoundation.org.uk/beagamechanger/ Más información sobre Newcastle United Women 👉 twitter.com /NUFCMujeres ………………………………………………. Descubra más sobre Newcastle United Foundation, la rama benéfica oficial de Newcastle United ⚫️⚪️ ▫️ Sitio web: nufoundation.org.uk​ ▫️ Correo electrónico: foundation@nufc.co.uk Síganos ⚫️⚪️ ▫️ Twitter: twitter.com/nu_foundation ▫️ Instagram: instagram.com/nu_foundation ▫️ Facebook: facebook.com/newcastleunitedfoundation Dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ser el primero en ver nuestros videos. 💙 #unidosuno #newcastleunited #nucastle



