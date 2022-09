Google Street View y Parking Your Car en los aeropuertos del Reino Unido

La introducción de Google Street View para ayudarte a echar un vistazo al aparcamiento del aeropuerto y sus alrededores antes de comprar es una idea nueva que seguramente solo servirá para ayudar a los clientes a la hora de reservar.

Al igual que con la mayoría de las personas, la opción de ver algo antes de gastar el dinero que tanto le costó ganar es bastante importante. Muchas personas encontrarán esto útil, ya que a veces agrega un poco más de seguridad al cliente al saber que ha visto dónde está el estacionamiento. En realidad, poder ver la entrada del estacionamiento en línea es de gran ayuda, pero también puede navegar por el área general para ver cómo es la ubicación, después de todo, dejará su preciado automóvil durante una o dos semanas, por lo que sería bueno. para saber exactamente dónde va a estar mientras estás de vacaciones.

Puede usar esta funcionalidad en 24 de los principales aeropuertos del Reino Unido, incluidos Gatwick, Heathrow, Luton y Stansted en el área de Londres hasta East Midlands, Birmingham y Cardiff hasta Liverpool, Manchester y Newcastle en el norte de Inglaterra hasta Edimburgo, Glasgow, Prestwick. y Aberdeen en Escocia.

En este sentido, Street Viewer de Google realmente lo ayuda a estacionar su automóvil en los aeropuertos del Reino Unido porque lo llevan al estacionamiento antes de comprarlo. La tecnología innovadora de Google ayuda en gran medida a brindar al cliente la mejor opción para ellos al ofrecer un punto más a considerar, esto solo puede ser algo bueno cuando piensas que en pleno verano podrías pagar más de £ 100 por estacionamiento en ciertos aeropuertos.

Imagínese también esto, se dirige al aeropuerto y se está acercando al estacionamiento, luego nota un punto de referencia o una carretera, por ejemplo, que ha visto anteriormente en la pestaña «Street View» en el sitio web, que hay otro punto a favor de tener la vista de la calle de Google al comprar un lugar de estacionamiento en un aeropuerto del Reino Unido.

Cómo utilizar esta opción.

Al ver «Street View», se muestran dos ventanas, la de la izquierda es la vista del complejo de estacionamiento y la de la derecha es un mapa de las calles en las inmediaciones locales con un ícono móvil para cambiar dinámicamente la vista en la ventana izquierda. Esto le permite moverse fácilmente por el área, también puede simplemente arrastrar la imagen de la izquierda para cambiar la dirección y la ubicación, Google también tiene flechas útiles y funciones de acercamiento para ayudarlo a navegar.

Limitaciones.

Actualmente, no todos los aparcamientos están cubiertos por Google, esto se debe a que Google aún no ha mapeado una calle en particular o, más a menudo, a que el aparcamiento no está situado cerca de una calle pública. Por ejemplo, la mayoría de los recintos de estacionamiento de automóviles que están clasificados como aeropuerto ON no están cubiertos por Street View porque están ubicados en el recinto del aeropuerto real y, obviamente, Google no puede mapear estas áreas.

Visualización de hoteles de aeropuerto.

Este sitio web de extras de viaje también ha agregado la misma funcionalidad a su sección de hoteles de aeropuerto. Lo mismo se aplica al estacionamiento de automóviles, puede echar un vistazo rápido al exterior del hotel y su ubicación general. Nuevamente, debido a que muchos hoteles están situados lejos de las carreteras, no siempre es posible obtener Street View, pero al usar las herramientas de navegación puede mirar alrededor del área general y, en la mayoría de los casos, encontrará el hotel.

Esta herramienta para hoteles de aeropuerto es especialmente útil porque la ubicación del hotel es muy importante para algunas personas, después de todo es donde vas a dormir por la noche.

En general, Google Street View será un activo útil para usted al elegir el estacionamiento de automóviles en el aeropuerto o los hoteles del aeropuerto, podría ser solo esa información adicional que lo decida.

