No solo son el club más exitoso del mundo, sino también el más rico del mundo según la última encuesta realizada por la liga del dinero que publica los resultados de su investigación anualmente. Sí, es cierto que el Real Madrid es el club más rico por ingresos en la temporada 2006-2007 probablemente también en la temporada 2007-2008 pero los resultados aún no están completos.

Entonces, ¿qué hace que el Real Madrid no solo sea el club más rico del mundo sino, lo que es más importante, el más exitoso también? Bueno, las estadísticas no mienten y la mayoría de las veces no hablan por sí mismas. Para que cualquier club tenga éxito, solo se pueden y se deben acreditar dos títulos, La liga y la Champions League, el resto son meras formalidades como todos saben (no se necesita mucho para vencer al Sao Paulo en una final de copa) así que yo Voy a ignorar los trofeos menores aquí, echemos un vistazo a la mayoría de los récords de los principales clubes de fútbol contra los Galácticos de Madrid.

El Manchester United ha ganado solo dos trofeos de la liga de Campeones, uno fue cuando se conocía como la copa de Europa y el otro en 1999, tienen 16 títulos de liga.

* Barcelona también ha ganado dos trofeos de liga de campeones y 18 títulos de liga

* El Liverpool ha ganado la competición CINCO veces y tiene 18 títulos de liga

* El Inter de Milán tiene 2 títulos de liga de campeones y 15 títulos de liga

* Ac milan tiene 7 títulos de liga de campeones y 17 títulos de liga

También hay otros clubes importantes, pero acaban de empezar a crecer, así que ignorémoslos por un momento.

Finalmente, el Real Madrid ha ganado 9 Champions League y 30 Ligas. Ahora he enumerado todos los grandes clubes de Europa arriba, ni siquiera un solo club puede igualar o acercarse a los récords establecidos por la potencia española. Demostrando así lo dicho anteriormente que el Real Madrid es el indiscutible campeón de campeones.

El Real Madrid es el único equipo que ostenta la Copa en propiedad, habiendo conquistado el título en cinco ocasiones consecutivas.

