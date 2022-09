José Maurinho como entrenador del Real Madrid

Jose Maurinho es uno de los entrenadores más respetados de Europa. Esto no es solo porque conoce muy bien su trabajo, sino porque es disciplinado y nunca aceptaría tonterías de nadie. Él sabe lo que quiere y lo exige, sin importarle lo que la gente pueda pensar de él, siempre y cuando lo que necesita lo ayude a obtener el resultado deseado.

José Maurinho marca el ritmo; es un padrino, disciplinador y carismático entrenador, cuyos resultados hablan por él. Puede que no haya sido futbolista, pero como entrenador se cumple. Ha tenido éxito donde otros han fracasado: ha ganado varios títulos nacionales y dos títulos de liga de campeones (con el FC Porto y el Internazionale Milan).

Un punto fuerte que tiene es que sabe usar lo que tiene para lograr el resultado que quiere. Sabe dónde hay deficiencias y qué necesita para curar la deficiencia. Cuando llegó al Chelsea FC, por ejemplo, el club necesitaba seriamente el título de primer ministro, ya que no había podido ganarlo en los últimos 50 años. Entró Maurinho, trajo a jugadores como Didier Drogba, Michael Essien, Andrea Shevchenko, etc. y ganó la liga consecutivamente, rompiendo la maldición de los 50 años. También ganó la copa FA, la copa Carling y el escudo de la comunidad durante su período de estadía en Chelsea.

Nadie le dio la oportunidad de ganar la liga de campeones en el Inter de Milán. La gente había pensado que Barcelona, ​​Chelsea, Man-United, AC Milan, Real Madrid, Olympic Lyon, Liverpool o Bayern Munich ganarían la liga; pero el entrenador Maurinho demostró que todos estaban equivocados, derrotando al Chelsea y al Barcelona de manera convincente en el camino. Finalmente le arrebató el título de campeón de la UEFA al vencer en la final al Bayern de Múnich por 2-0.

Ahora que ha firmado para entrenar al Real Madrid durante las próximas 4 temporadas, lo veo ganando la liga de campeones que Marcello Lippi no pudo ganar con el conjunto de jugadores de clase mundial en su arsenal. Con jugadores como Christiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema, Raúl González, Higuaín, Gutti, etc. José Maurinho ganaría varios títulos (domésticos y continentales) para el club, si tan solo la dirección del club le diera vía libre para hacer su selección. y para determinar los tipos de jugadores que se agregarán al equipo. Siendo un entrenador muy respetado que no acepta tonterías de los jugadores, todos los jugadores seguramente le darían su debido respeto y jugarían en el papel que se les asignó. Como nuevo entrenador del Real Madrid, José Maurinho está listo para hacer historia nuevamente mientras se prepara para darles el título de la liga de campeones que los ha eludido durante aproximadamente una década.

