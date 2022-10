Las urracas no solo están buscando un área para mejorar, mientras que las transferencias de Howe hablan #NewcastleUnited #supremoDan #AshworthAustria #EddieHowe Manténgase al tanto con Lee Ryder en su exclusivo NUFC Newcastle United tiene a Dan Ashworth con ellos en Austria para garantizar que los negocios de transferencia trabajar de la forma más fluida posible durante la pretemporada. El ex Supreme de Brighton & Hove Albion observó el área «Business Club» del Saalfelden Arena mientras Newcastle vencía 3-0 a Munich. Es una buena noticia para Eddie Howe que Ashworth esté a bordo, ya que Supreme Toon también puede ver exactamente lo que se necesita con Newcastle interesado en fichar al menos a otros dos jugadores este verano. Un extremo y un delantero son las áreas en las que el Newcastle necesita reforzarse, aunque Howe insistió en el scrum de prensa tras el partido que buscaba mejorar en todas las áreas. Howe dijo: «Creo que estamos mirando a los jugadores, no necesariamente a un área del equipo. Creo que debes ser adaptable. Dentro de la frustrante ventana de transferencia del Newcastle United a medida que los clubes aumentan los precios del centro delantero «Si no podemos encontrar al jugador adecuado, podría tener que buscar en otras posiciones. Ciertamente, estamos viendo uno o dos jugadores que podrían marcar la diferencia» El juego también fue una oportunidad para ver si el nuevo fichaje Sven Botman, que llegó por £ 34 millones a Lille este mes, podría establecerse rápidamente. El hecho de que Botman demostró que con aplomo al equipo de fichajes que tanta fe depositó en él ya demuestra que los niveles de criterio son buenos en un United estos días. Ahora solo necesitan más como él. El Newcastle United está a la altura en Austria con el operaciones del equipo que van más allá de la plantilla de juego De hecho, los preparativos del Uracas para el partido de ayer ante el 1860 de Múnich comenzaron mucho antes del puntapié inicial de las 14.30 horas. La plantilla de tierra del Club voló a la región de Salzburgo una semana antes para preparar el lanzamiento, que pertenece al lateral de la Liga Regional de Austria FC Pinzgau Saalfelden, para el partido amistoso.Los campos del jefe Mick Curran y su plantilla trataron la superficie durante toda la semana y estuvieron en el Saalfelden Arena ea rly el viernes por la mañana para cortar el campo. La superficie había sido más larga que el campo de entrenamiento del club y el parque St James, pero la superficie se veía genial, llegó la hora de inicio. Y es que la plantilla del Newcastle no se llevó a ninguno de los miembros del Care Center con el veterano terremoto de Austria que aún utilizaba su ex fabricante de líneas de confianza para pintar las marcas de tono blanco ¡como lo ha hecho durante muchos años! Tras el partido, el equipo de Newcastle volvió al trabajo para hacer frente a cualquier división.



Camisetas de fútbol baratas Tienda online, Comprar Camiseta futbol precio más barato y envío rápido. En nuestra tienda de camisetas de futbol baratas.