PES 2021 – Uniformes/equipaciones Newcastle United (22-23) Xbox

E aí galera, Feliplayz outra vez com vocês, hoje com o uniforme 22-23 do Newcastle United / Newcastle United kits 22-23 para PES 2021 y PES 2020 de Xbox. ============================================= Uniforme Newcastle United ( 22-23)/ Equipaciones Newcastle United (22-23): 1º: Cor básica/Color básico: 3-3-3 Camisa/Shirt: Diseño Base/Diseño Base: 1 Diseño 1: 74/58-58-58 2: 4/58-58-58 3: 17/3-3-3 4: 28/58-58-58 5: 29/3-3-3 Calção/Shorts: 3-3-3 1: 9/58-58 -58 2: 22/3-3-3 Medias/Calcetines: 3-3-3 1: 3/17-42-53 Faixa de Capitão/Brazalete Capitán: 58-58-58 1: 8/3-3-21 Estampas/Markings: nome no uniforme (Name Print): ligado (on)/+35/-5/2/tipo 3(type 3)/43-3-3 número (Squad Number): +14/+7/2 /43-3-3 número do peito (Número de pecho): desligado (off) número do calção (Número de pantalones cortos): Esquerda (Izquierda)/+13/+17/+3/43-3-3 emblema (emblema): ligado (on) —- 2°: Cor básica/Basic Colour: 3-5-18 Camisa/Shirt: Base Design: 7 1: 19/3-3-21 2: 10/50-37-12 3: 15/50-37-12 4: 28/50-37-12 5: 39/3-3-21 Calção/Short: 50-37-12 1: 9/3-5-18 2: 27/50-37 -12 Medias/Calcetines: 3-5-18 1: 3/50-37-12 Faixa/Brazalete: 58-58-58 1: 8/3-3-21 Estampas/Marcas: nome no uniforme (Nombre en letra): ligado (en) /+35/-5/2/tipo 3(type 3)/58-58-58 número (Squad Number): +14/+7/2/58-58-58 número do calção (Shorts Number): Esquerda ( Left)/+13/+17/+3/3-3-21 emblema (emblema): ligado (on) —- 3°: Cor/color: 54-54-55 Camisa/Shirt: Base Design: 2 1: 5/3-30-21 2: 6/54-54-55 3: 28/3-30-21 4: 29/54-54-55 Calção/Short: 3-30-21 1: 7/54 -54-55 Medias/Calcetines: 54-54-55 1: 3/3-30-21 Faixa/Brazalete: 58-58-58 1: 8/3-3-21 Estampas/Marcas: nome no uniforme (Nombre impreso ): ligado (on)/+35/-5/2/tipo 3(type 3)/3-3-3 número (Squad Number): +14/+7/2/3-3-3 número do calção ( Número de pantalón): Esquerda (Izquierda)/+13/+17/+3/58-58-58 emblema (emblema): ligado (on) —- 4°: Cor/color: 27-37-46 Camisa/ Camiseta: Diseño Base: 1 1: 5/3-3-21 2: 19/33-53-50 3: 36/33-53-50 4: 37/33-53-50 5: 68/33-53- 50 Calção/Shorts: 3-3-3 1: 9/58-58-58 2: 22/3-3-3 Medias/Calcetines: 3-3-3 1: 1/54-54-55 2: 3/ 54-54-55 Faixa/Brazalete: 58-58-58 1: 8/3-3-21 Estampas/Markings: nome no uniforme (Name Print): ligado (on)/+35/-5/2/tipo 3 (type 3)/3-3-21 número (Squad Number ): +14/+7/2/3-3-21 número do calção (Shorts Number): Esquerda (Left)/+13/+17/+3/43-3-3 emblema (emblema): ligado (on ) —- GK: Cor básica/Color básico: 10-42-33 Camisa/Camisa: Design Base/Base Design: 1 Calção/Shorts: 10-42-33 1: 9/3-3-3 2: 17 /10-42-33 3: 24/10-42-33 4: 27/10-42-33 Medias/Calcetines: 10-42-33 1: 3/58-58-58 Faixa de Capitão/Brazalete Capitán: 58 -58-58 1: 8/3-3-21 Estampas/Markings: nome no uniforme (Name Print): ligado (on)/+35/-5/2/tipo 3(type 3)/3-3-3 número (Squad Number): +14/+7/2/3-3-3 número do calção (Shorts Number): Esquerda (Left)/+13/+17/+3/3-3-3 emblema (emblema) : ligado (on) ================================== SI NO ENTIENDE, UTILICE EL TRADUCTOR DE GOOGLE: traducir .google.com (Portugués a su idioma) Se gostou, inscreva-se no canal e compartilhe. Dúvidas, críticas, sugerencias y elogios, deixe nos comentários. ================================ Doações para el canal (PayPal): Patreon: Twitter del canal: ==== ================== Músicas: Biblioteca do Youtube – Biggie ===================== Parceiros!! ! Henrique Gamer 93 Sr. Chokito TurokWolfy: Youtube PES Editores: Feliplayz Leo Islas: Tutoriales de juegos deportivos: PES Team BR: AF Gameplays: Binho Player | Games e Músicas: CanalDosBoleiros: DR 18 Gamer: Dedeco: Feliplayz: FIFA-PES News Brasil: Grasiano Gamer: Henrique Gamer 93: LontraJogos: Nandolek Brasil™: NIL GAMER BR: NoTag: PES FC Play: Pierre Player: Renan Galvani: ShamamGames : LOS JUEGOS JUGAN: TodoWeBrasil: Tudo De PES: WEPES Latam (antigo Brasileirados): ====================== GLÓRIA A DEUS!



