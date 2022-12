NEWCASTLE UNITED VS EVERTON Transmisión en vivo Comentario del partido de fútbol EPL Premier League hoy

Un empate 0-0 en Old Trafford contra el Manchester United amplió la racha invicta del Newcastle United en la liga a cinco partidos (2V, 3E). Los empates parecen ser el nombre del juego para el equipo de Eddie Howe esta temporada después de caer a seis puntos muertos después de diez rondas de la Premier League (PL) (W3, L1), pero incluso después de esos puntos perdidos, Newcastle se encuentra a poca distancia de los cinco primeros. y sus esperanzas de jugar en Europa por primera vez desde 2012/13 siguen muy vivas. Solo el Liverpool, rival de Everton en Merseyside, ha vencido al Newcastle en casa en la PL desde el cambio de año (G9, E4), por lo que a muchos les gustaría que las Urracas no corrieran la misma suerte contra la mitad azul de la ciudad. Sin embargo, un pésimo récord de PL cuando se juega un miércoles en las últimas 27 salidas de este tipo de Newcastle (W3, D5, L19) amenaza con causar estragos en ese impresionante jonrón, pero Howe ganó de manera impresionante cuatro de sus últimos cinco (D1) personales en casa H2H contra un lado del Everton que apoyó cuando era niño, no habrá lugar para los sentimientos del entrenador de Newcastle. Después de una racha invicta de seis partidos en la PL, el Everton ha vuelto a poner los pies en la tierra con derrotas sucesivas contra el Manchester United y el Tottenham. Los Toffees quizás vean esto como un encuentro más favorable después de sombrear los últimos 11 enfrentamientos H2H en el noreste (W6, L5), pero perder tres de los cuatro anteriores sugiere que el impulso H2H está volviendo a favor de Newcastle. Después de verse envuelto en una batalla por el descenso la campaña pasada, fue el estado de forma del Everton en casa lo que finalmente los mantuvo arriba, pero para evitar que se repita esta temporada, el jefe Frank Lampard estará dispuesto a abordar su forma de viajar. Dos victorias en sus salidas anteriores de 22 PL fuera de casa (E5, L15) son nada menos que lamentables desde la perspectiva del Everton, y con su única portería a cero durante esa racha contra un Watford ahora relegado, la presión aparentemente recae en la primera línea del Everton para superar a la oposición. Jugadores a seguir: Cada uno de los tres goles de Kieran Trippier en Newcastle han sido directos de tiros libres en St James’ Park, incluido el gol final en este encuentro la temporada pasada. Mientras tanto, Alex Iwobi del Everton anotó el único gol del partido la última vez que estos dos equipos se enfrentaron y cuatro de sus cinco goles anteriores para los Toffees han sido aperturas del partido. Estadística caliente: Seis de los siete goles del Everton en la liga fuera de casa concedidos esta temporada llegaron después del descanso. NO JUGARÁ Darlow K. (Lesión de tobillo) Krafth E. (Lesión de rodilla) Ritchie M. (Lesión de pantorrilla) Saint-Maximin A. (Lesión muscular) Godfrey B. (Lesión de tobillo) Patterson N. (Lesión de rodilla) Townsend A. (Lesión de rodilla) CUESTIONABLE Isak A. (Lesión) Holgate M. (Lesión de rodilla) Mina Y. (Lesión de tobillo) #premierleague #NEWCASTLE #EVERTON



