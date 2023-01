FM23 NEWCASTLE UNITED: Episodio 5 – Football Manager 2023 – Beta

¡Esta es una serie completamente nueva para la versión beta de Football Manager 2023 y el nuevo juego acaba de salir! Pasaremos esta serie en el Newcastle mientras me mantengan o hasta que ganemos la Premier League y la Champions League en FM23. ¡Newcastle es nuestro guardado beta tradicional de FM y FM2023 no es diferente! El equipo ha mejorado enormemente con respecto a años anteriores, ¡pero tenemos muchos jugadores adicionales que podemos enviar para traer nuevos talentos para nuestra primera serie FM23 del año! ¡Con el tiempo, convertiremos a Newcastle en campeones usando el nuevo dinero saudita! Espero que nuestro equipo de Newcastle compita por el título dentro de unos años y, sin duda, que esté en Europa en la primera temporada. También usaremos una nueva táctica FM23 hasta que encontremos algo mejor. Este año, como siempre, haremos una gran cantidad de Experimentos de Football Manager 2023, para aprovechar los experimentos que hicimos el año pasado. ¡También habrá contenido de FM 23 destinado a cubrir tácticas, niños maravillosos y todas las guías que pueda necesitar! Para aquellos que son nuevos en el canal, soy Jenkaldo y creo contenido de Football Manager 2023, con un enfoque principal en FM23 Experiments. Habrá videos de tácticas y videos de exploración, ¡con más por venir en los días posteriores! Avíseme si hay algo más que le gustaría ver y podemos incorporarlo en los próximos videos de FM23. En el video de hoy, comenzamos la nueva temporada, repasamos algunos conceptos básicos y jugamos nuestro primer juego de la temporada de FM23. ¡En los próximos episodios veremos cómo se salva y veremos si podemos ganar la Premier League! Va a ser una temporada difícil, pero con algunos fichajes clave, ¡no hay nada que no podamos hacer! Si hay algo más que quieras ver en FM23, házmelo saber usando los comentarios. ¡No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal! Sígueme en Twitter: Patreon:



