Junior Turner hazaña. pincho de DJ | Nos encanta Eddie Howe – Newcastle United Music – Final de la Copa Carabao NUFC

Junior Turner está de regreso con su nueva canción, We Love Eddie Howe, con los fanáticos de NUFC ahora reservados para una cita en Wembley, ¡este podría ser el anthum del viaje! Grabado en Broadwater Studios, Gateshead Producido por – Gav Richards Escrito por – David Turner Voz principal – Introducción de DJ de Junior Turner – DJ Spike Coros – Chris Travers, Gav Richards, Dave Pike



