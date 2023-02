Newcastle vs Southampton 2-1 Transmisión en vivo Copa Carabao EFL Comentario del partido de fútbol Destacados 2023

Newcastle vs Southampton 2-1 Live Stream Carabao Cup EFL Football Match Today Comentario Score Vivo 2023 Streaming Highlights Sammy SK Football te ofrece una transmisión de comentarios de reacción única en vivo del partido. ¿Quién ganará este partido de Carabao Cup EFL 2023? Únase a este canal y acceda a los privilegios aquí: Hola, únase a nuestro enlace de grupo de Discord Newcastle United tiene la ventaja en este empate debido a la ventaja de 1-0 que tienen desde el partido de ida. Los Magpies han estado en buena forma últimamente. Su último partido fue la ida de esta eliminatoria, donde un gol de Joelinton aseguró su victoria. También tienen un descanso prolongado en comparación con sus oponentes debido a que fueron eliminados de la Copa FA en la tercera ronda. Southampton buscará aprovechar al máximo su victoria por 2-1 sobre Blackpool en la Copa FA para darles un impulso muy necesario mientras buscan revertir el déficit de 1-0. A pesar de haber ganado solo cinco partidos fuera de casa en todas las competiciones esta temporada, tuvieron una sólida actuación en el partido de ida, pero no pudieron encontrar el fondo de la red. Dada la ventaja de 1-0 y la ventaja de jugar en casa para Newcastle, se espera que salgan con la victoria y pasen a la final. Sin embargo, debido a su forma actual, Southampton no puede descartarse todavía. #newcastlevssouthampton #carabaocup #newcastle #southampton #newcastleunited



Camisetas de fútbol Equipamiento, ropa y calzado deportivo . Compra online ahora con los mejores descuentos.