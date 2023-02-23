NEWCASTLE UNITED: Dünyanın En Zengin Kulübü Artık Onlar | ¡TANIYALIM!



Artık dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United’ı tanıtmak için kısa bir video hazırladım ve süreçle alakalı da bilgileri sizlerle paylaştım. İyi seyirler… Kapak fotoğrafı: Sport Journos İnstagram: Twitter: bin selman newcastle united, newcastle united satıldı mı, newcastle sahibi kim, dünyanın en zengin kulübü newcastle united, spor haberleri, futbol haberleri, newcastle satıldı mı, steve bruce, mbappe newcastle , halaand newcastle, fenerbahçe haberleri, galatasaray haberleri, beşiktaş haberleri, trabzonspor haberleri, campañol, sansürsüz futbol, ​​socrates, çalım videoları, transfer gündemi, transfer haberleri

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26 comentarios en “NEWCASTLE UNITED: Dünyanın En Zengin Kulübü Artık Onlar | ¡TANIYALIM!

  10. Caner Volkan

    bu Sudiler gidiyorlar İngiliz takımı alıyorlar Bu haksızlık adaletli bir rekabet yok PSG Chelse Nwc üni M. Ctiy bunlar men edilmeli Uefa dan kendi aralarında oynasınlar

  11. vezirimerdo

    4 büyük satılırsa çok adil ortam olur. Tabi alan Araplar Manchester City gibi yıldız takım yapmaz ama bir Benfica Porto standartında takım yaparlar 4 büyükleri.

  13. Ömer Aydın

    Önümüzdeki yol şampiyonlar liginde olma ihtimali çok düşük bir takim için herkes yorumlarda salah halinde mbapbe Messi Ronaldo yazmışlar ya bu adamlar şampiyonlar liginde olmayan takımlarda şu anda Newcastle gelmezzzzzzz

  17. VEDAT ERTÜRK

    Ulan bize petrolü ucuza satmazlar. Abuk sabuk şeylere para yatırırlar arap çöl sıçanları. Bir de şunlara bu ülkede kardeşiz diyenler var…

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