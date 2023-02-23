NEWCASTLE UNITED: Dünyanın En Zengin Kulübü Artık Onlar | ¡TANIYALIM!

Artık dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United’ı tanıtmak için kısa bir video hazırladım ve süreçle alakalı da bilgileri sizlerle paylaştım. İyi seyirler… Kapak fotoğrafı: Sport Journos İnstagram: Twitter: bin selman newcastle united, newcastle united satıldı mı, newcastle sahibi kim, dünyanın en zengin kulübü newcastle united, spor haberleri, futbol haberleri, newcastle satıldı mı, steve bruce, mbappe newcastle , halaand newcastle, fenerbahçe haberleri, galatasaray haberleri, beşiktaş haberleri, trabzonspor haberleri, campañol, sansürsüz futbol, socrates, çalım videoları, transfer gündemi, transfer haberleri
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✍🏻 Newcastle United’ın sahibi olsaydınız takımınıza alacağınız ilk futbolcu kim olurdu?
Ibni Suud çok zengin dünyayı satın alabilir 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Keşke galatasarayı dün yanın en zengini alsaydı sonra şampiyonlar ligi kaldırsaydı 💛❤
NEWCATLE UNITED her futbolcuyu alabilirler ama alamayacakları tek futbolcu
Marco reus
Bence kimseyi almayacaklar 😃
Mbappe halland ronaldo messi
BeLezoğLu Əmrə oynadı
🇹🇷❤🇦🇿
Kurdun çobana, Türk'ün araba ihtiyacı yok!
bu Sudiler gidiyorlar İngiliz takımı alıyorlar Bu haksızlık adaletli bir rekabet yok PSG Chelse Nwc üni M. Ctiy bunlar men edilmeli Uefa dan kendi aralarında oynasınlar
4 büyük satılırsa çok adil ortam olur. Tabi alan Araplar Manchester City gibi yıldız takım yapmaz ama bir Benfica Porto standartında takım yaparlar 4 büyükleri.
Bu ulke insanindan yonetiminden bir cacik olmaz
Önümüzdeki yol şampiyonlar liginde olma ihtimali çok düşük bir takim için herkes yorumlarda salah halinde mbapbe Messi Ronaldo yazmışlar ya bu adamlar şampiyonlar liginde olmayan takımlarda şu anda Newcastle gelmezzzzzzz
Hasan ali kaldırım
Türk klüpleri satılır zihniyet yine aynı kalırsa kusura bakmayın da hiç bir cacık olmaz ✌️
Kim napsin bizim takımları
Ulan bize petrolü ucuza satmazlar. Abuk sabuk şeylere para yatırırlar arap çöl sıçanları. Bir de şunlara bu ülkede kardeşiz diyenler var…
Futbol artık hikayelere değil para ve servete kalacak
Galatasaray satılmalı avrupada başarılı olabilecek tek turk takimi
Teknik drektor Sergen Yalçın olurdu… En büyük BEŞIKTAŞ
Harika video
Finansal fair playi unutmayalim simdiden ucmasak iyi olur
Haaland mbampe neymar sancho alan yıkar geçer
Başarı için kaliteli teknik direktör lazım
Galatasaray yin sahibi taraftaridir satilamaz
Eskiden Beşiktaşı satin almak istemişlerdi ama satmadilar