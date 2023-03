Eddie Howe: lo que he cambiado en el Newcastle United

Estamos encantados de que nos acompañe el técnico del Newcastle United, Eddie Howe 🙌 ¿Qué opinas de la conversación? ¡Cuéntanos en los comentarios! 🙏 Realmente esperamos que disfrutes este episodio y obtengas tanto valor como nosotros 👊 Eddie Howe es un entrenador de fútbol profesional y ex jugador; él es el ex entrenador de Bournemouth FC y actualmente el entrenador en jefe de Newcastle United. La obsesión es un tema clave en este episodio: ¿debería esforzarse por alcanzarla o siempre es dañina? Jake y Damian exploran el estilo de gestión de Eddie mientras explica que lidera con una filosofía de centrarse profundamente en el individuo. Eddie comparte cómo, aunque comprende profundamente a sus jugadores, no se trata a sí mismo con la misma empatía. Tener altos estándares personales y ser más amable con los demás que con uno mismo es algo que comúnmente escuchamos de las personas de alto desempeño. Al mirar, pregúntese: si comete un error, ¿se habla a sí mismo como le hablaría a otra persona? Piensa por qué usas un lenguaje diferente para hablar con los demás. Haga un punto deliberado de detenerse cuando no está siendo amable consigo mismo. Reflexione sobre si le hablaría a los demás de la misma manera y luego revise la conversación consigo mismo. ¿Con qué frecuencia haces esto en una semana? Esperamos que disfrutes este episodio y nos hagas saber tus pensamientos en los comentarios 🙏 Obtén MÁS de Alto Rendimiento: SUSCRÍBETE para ver todos nuestros episodios en YouTube: ESCUCHA en tu reproductor de Podcast: SÍGUENOS en Instagram: ÚNETE a nuestro nuevo Club de Lectura: ORDENA el nuevo diario de alto rendimiento: ¡365 formas de convertirte en tu mejor versión! smarturl.it/HPJournal Obtenga contenido ADICIONAL y todos los episodios sin publicidad con ‘High Performance Plus’: Apple Podcasts apple.co/highperformance o Supercast Únase a nuestro club de miembros GRATUITO, High Performance Circle. Simplemente vaya a Recibirá: • ¡Boletín semanal de motivación los lunes con recomendaciones de libros, códigos de descuento y más! • Acceso anticipado exclusivo a videos • Discursos principales que lo mantienen aprendiendo • ¡Y mucho más! Acerca de: El podcast de alto rendimiento ofrece una visión íntima de las vidas de personas exitosas y de alto rendimiento. No importa dónde se haya destacado nuestro invitado (en deportes, música, negocios o entretenimiento), todos tienen experiencias de primera mano y lecciones para compartir. Averigüe qué comportamientos no negociables emplearon para llevarlos a la cima y mantenerlos allí. El presentador de cada conversación es el locutor deportivo Jake Humphrey y el destacado psicólogo organizacional, el profesor Damian Hughes. Jake es actualmente el presentador de la Premier League de BT Sport y ex rostro de la cobertura de Fórmula Uno de la BBC. Damian continúa trabajando con organizaciones y equipos deportivos líderes para crear una cultura de alto rendimiento. Gracias: A WHOOP por patrocinar High Performance: el nuevo WHOOP 4.0 es un Entrenador portátil de fitness y salud que lo ayuda a dormir mejor, entrenar de manera más inteligente y recuperarse más rápido; en última instancia, lo ayuda a ser la mejor versión posible de usted mismo: obtenga su primer mes gratis por nuestra cuenta – #highperformancepodcast #eddiehowe #bournemouthfc #newcastleunited #newcastle #newcastlefc #premierleague #football #englandfc #englandfootball #footballmanager



