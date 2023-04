NEWCASTLE UNITED VS SOUTHAMPTON Transmisión en vivo del partido de fútbol COMENTARIOS SEMIFINAL DE LA COPA EFL CARABAO

Ser eliminado de la Copa FA en la tercera ronda probablemente haya beneficiado la búsqueda del Newcastle United de su primera aparición en la final de la Copa de la Liga desde 1976 y su primera medalla de plata desde 1969, lo que significa que tuvieron una semana entera para prepararse para este choque. Disfrutarán de sus posibilidades de un encuentro el 26 de febrero en Wembley, muy probablemente contra el Manchester United después de obtener una ligera ventaja de 1-0 en este partido de vuelta en St James ‘Park, especialmente con el portero Nick Pope en la mejor racha de su carrera de diez consecutivos. sábanas limpias. El delantero Callum Wilson se atribuyó parte del crédito defensivo, afirmando que Newcastle «defiende desde el frente» cortando el suministro de la oposición. Independientemente de quién sea el responsable, los récords de Eddie Howe actualmente cuentan con un mínimo de 11 goles concedidos en la Premier League (PL), y llegan a este choque con un récord del club de ocho porterías a cero consecutivas en casa en todas las competiciones. Solo dos equipos en la historia de la Copa de la Liga han superado un déficit en casa en el partido de ida para clasificarse para la final, ¡el Arsenal fue el último en hacerlo allá por 1986/87! Eso resume la enormidad de la tarea que tienen por delante Nathan Jones y sus jugadores del Southampton, que han tenido cuatro días menos para prepararse después de su victoria por 2-1 sobre el Blackpool en la Copa FA el fin de semana. Jones finalmente fue contratado para mantener a Southampton en la máxima categoría, por lo que no muchos habrían imaginado cuatro de sus primeras cinco victorias en el trabajo en las competiciones de copa nacionales. De hecho, los Saints aún no han empatado un partido con Jones (G5, P6), y habiendo ganado desde atrás en sus últimos dos viajes fuera de casa, no se puede descartar de esta eliminatoria a pesar del déficit de un gol. Jugadores a seguir: Cada uno de los últimos siete goles del Newcastle de Joelinton fueron victorias ‘a cero’ y si marca otro, se convertirá en la primera Urraca desde Shola Ameobi en 2010 en anotar en tres partidos consecutivos de la Copa de la Liga. A menudo, el catalizador de cualquier éxito de los Saints, James Ward-Prowse descansó el fin de semana para estar listo para este choque y podría resultar clave después de anotar tres de sus últimos cuatro goles fuera de casa en todas las competiciones. Estadística caliente: Southampton tiene un récord miserable en St James ‘Park, al no poder mantener la portería a cero en los últimos 18 H2H celebrados allí (W1, D4, L13). #SOUTHAMPTON #NEWCASTLE #CARABAOCUP



