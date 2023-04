NEWCASTLE UNITED VS BRENTFORD | VIGILANCIA EN DIRECTO

Newcastle United está de vuelta en St James’ Park para enfrentarse a Brentford en la Premier League. Seguramente habrá una atmósfera increíble en el campo para celebrar el aniversario de la adquisición y Newcastle querrá continuar con la forma de la semana pasada y sumar otros tres puntos. Únete a Billy mientras te prepara el juego y cuenta con comentarios completos en vivo en lo que debería ser una ocasión muy especial en el templo de geordie. La tienda online de Toon Review ya está disponible. Obtenga la mercancía de su canal desde aquí: si aprecia el canal y lo que hacemos, puede donar al canal presionando el botón «Gracias» debajo del video. Conviértase en miembro de la familia The Toon Review: si disfruta el programa, no olvide presionar el botón Me gusta y ayúdenos a seguir haciendo crecer el canal. Si eres nuevo y te gusta lo que ves o aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal. The Toon Review se enorgullece de patrocinar al equipo de fútbol femenino U8 de Cramlington United para la temporada 2022-23. #NEWCASTLEUNITED #BRENTFORD #THETOONREVIEW Ahora tenemos un servidor Discord en el que puede registrarse aquí: Twitter: @thetoonreview Facebook: Instagram: thetoonreview Consultas comerciales: pd.toonreview@gmail.com



Camisetas de fútbol , NBA y NFL baratas de la mejor calidad y de los mejores equipos y selecciones del mundo de Hombre,Mujer y Niños.