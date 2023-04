El héroe del Manchester United

«Lo único que tengo en común con George Best es que venimos del mismo lugar, jugamos para el mismo club y fuimos descubiertos por el mismo hombre».

Norman Whiteside

Cuando las personas escuchan la mención de Shankill Road en Belfast, lo más probable es que piensen en un lugar donde los ángeles temen pasar. All The Same, al estar ubicado cerca del centro de la ciudad, Shankill ahora se ha convertido en una comunidad comercial ocupada. Como hay más de 100 comerciantes minoristas más pequeños en la carretera de Shankill, incluso los turistas son una vista común en estos días.

Criado en Shankill Road en Belfast, Norman Whiteside fue descubierto nada menos que por Bob Bishop, quien previamente recomendó a George Best y Sammy McIlroy al club de Old Trafford. Whiteside alcanzó un estatus legendario cuando se convirtió en el jugador más joven en anotar en una final de la Copa FA cuando el Manchester United venció a Brighton y Hove Albion 4-0 en la repetición de 1983.

A pesar de reconvertirse en centrocampista, también marcó el gol de la victoria en la final de la FA Cup de 1985 que dio la victoria al Manchester United sobre el Everton. El árbitro Peter Willis también logró acaparar los titulares en esta cálida tarde londinense cuando Kevin Moran se convirtió en el primer jugador en ser expulsado en una final de la Copa FA luego de su torpe desafío al mediocampista del Everton Peter Reid.

A pesar de que se quedaron con diez jugadores, el Manchester United sin embargo imaginó sus oportunidades cuando el juego entró en la prórroga. Además, los jugadores del Manchester United siguieron luchando aún más a medida que se determinaban progresivamente a dar el golpe de gracia a los evertonianos.

Con 110 minutos en el reloj, Norman Whiteside de repente cortó desde la banda derecha y conectó un sensacional tiro curvo que superó a Neville Southall completamente estirado desde 25 yardas. Fue un momento de magia pura y simple por parte de Whiteside, ya que marcó el único gol del partido y le dio la gloria de la Copa FA al club de Old Trafford una vez más.

Norman Whiteside disputó 273 partidos con el Manchester United y marcó un total de 66 goles en el proceso. Atormentado por una lesión en la rodilla, finalmente fue vendido al Everton en 1989 por 600.000 libras esterlinas. Whiteside, miembro regular del talentoso equipo de Irlanda del Norte que participó en las Copas del Mundo de 1982 y 1986, jugó 38 partidos con su país.

Cuando una lesión puso fin a su carrera como jugador a la relativamente joven edad de 26 años, Whiteside se convirtió en médico de los pies y ahora trabaja en la Asociación de Futbolistas Profesionales.

