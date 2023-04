¿Comprar un seguro comercial es el nuevo Texas Holdem Poker?

Si está buscando comprar un seguro comercial, tendrá un cierto nivel de poder sobre una serie de corredores de seguros, compañías de seguros y proveedores de seguros que desean hacer negocios con usted.

Con esto en mente, lo pondremos en la posición del crupier en nuestro juego Business Insurance Poker para que pueda ver cómo se desarrolla el juego. ¿Estás sentado cómodamente? Entonces comencemos:

Si ya tiene un seguro comercial, le daremos a su proveedor de seguros actual el botón de distribuidor, ya que realmente tienen el mejor asiento en la mesa. Ya han establecido algún tipo de relación contigo y pueden sentarse y esperar a ver qué hace la competencia antes de decidirse a actuar.

Así que lo siguiente es la ciega pequeña. La ciega pequeña tiene interés en su negocio, ya que ha puesto algo de su propio dinero con la esperanza de ganar su negocio. Es posible que haya visto un anuncio para ellos, que le hayan enviado una carta o que lo hayan llamado para ver si desea una cotización para su seguro comercial.

El siguiente es el gran ciego. El gran ciego cuando se trata de seguros comerciales bien podría ser un proveedor de seguros del que haya oído hablar. Han gastado una cantidad considerable de dinero para llamar su atención (tal vez un anuncio de televisión o alguna promoción en la prensa nacional) y no es probable que se rindan sin luchar. Esos son los 3 proveedores de seguros que definitivamente están interesados ​​en usted y su seguro comercial:

– Botón de distribuidor – Su proveedor de seguros existente

– Ciega pequeña – Tal vez un corredor de seguros que quiera ayudarlo

– Gran ciego: tal vez una compañía de seguros que tiene un gran gasto en marketing y ha llamado su atención.

Es posible que este sea solo un juego de 3 jugadores, pero como se está volviendo más común con los corredores de seguros y las compañías de seguros, otras partes ingresan al juego. Estos otros proveedores de seguros generalmente se dividen en 2 categorías:

1. Es probable que ofrezcan algo (o tengan una mano) similar a su proveedor de seguros existente (que todavía tiene el botón) o al ciego pequeño o grande.

2. Estos nuevos proveedores de seguros le ofrecerán algo diferente. Llaman su atención porque notaron un elemento de debilidad con las otras personas en la mesa de Business Insurance y planean mostrarle lo buenos que son. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Bueno, la mayoría de las veces aumentarán y, cuando se trata de seguros comerciales, esto significa que le darán más que las otras personas en la mesa de seguros comerciales.

Juguemos la mano de Business Insurance Poker para explicar con más detalle:

1. Su proveedor de seguros actual le envía los términos de renovación, pero usted decide buscar cotizaciones de seguros alternativos, ya que es más caro que el año pasado o simplemente quiere ver qué más hay disponible.

2. Recibe una carta de un corredor de seguros que parece similar a su corredor de seguros actual, pero le ahorran un poco en su prima de seguro. ¿Te llama la atención pero es suficiente?

3. Ahora está en contacto con una aseguradora directa. Conoces su nombre, has visto sus anuncios y rebajan aún más tu precio de renovación. Suena genial, ¿sí? Bueno, tal vez, pero veamos cómo se desarrolla el juego.

4. Otro jugador ingresa al juego y hace una apuesta (o en este caso te hace una oferta). Su oferta es diferente en que:

a. Se especializan en el tipo de seguro comercial que realmente está buscando.

b. Parecen centrarse más en usted y en su negocio que en lo buenos que son y en lo barato que pueden obtener su prima.

C. Te cotizan una muy buena prima, pero además de esto te ofrecen consejos, orientación y te dicen que si sufres una pérdida con ellos, estarán allí para ayudarte. No tienen call centers’, no te hacen esperar en colas. En cambio, emplean a personas que entienden su negocio, entienden sus necesidades y están aquí para ayudarlo.

Entonces, con las apuestas (o cotizaciones de seguros comerciales) sobre la mesa, es posible que desee jugar uno contra el otro con faroles, aumentos (o en este caso, reducciones en las primas) hasta que todos hayan jugado su mano y usted tenga que decidir. quién cuidará de su seguro por un año más.

¿Elegirás?

1. Su proveedor de seguros existente: que le dio su prima de renovación, pero que realmente solo comenzó a jugar cuando estaba bajo la amenaza de otros proveedores.

2. Alguien que te ofrece lo mismo pero te ahorra un poco de dinero

3. Una empresa que le ahorra un poco más de dinero pero que realmente no se destaca entre la multitud

4. Un corredor de seguros que parece entender lo que necesita y hará lo que sea necesario para asegurarse de que esté satisfecho

Las compañías de seguros y los corredores de seguros deben prestar atención, ya que aunque los seguros siguen siendo un negocio muy sensible al precio, la realidad es que los clientes y las personas que compran seguros comerciales quieren más que una prima barata.

Quieren una cobertura adaptada a sus necesidades, quieren un proveedor de seguros que trabaje para ellos y que tenga en cuenta sus intereses y quieren alguien con quien hablar cuando más lo necesitan.

No quieren que los retengan esperando en las colas o, lo que es peor, que sigan esperando solo para que los corten. Tampoco quieren hablar con alguien que no entienden o que no los entiende a ellos.

Texas Holdem Poker es un gran juego, pero el seguro para su negocio es un asunto serio. Asegúrese de obtener la cobertura, el servicio y el proveedor de seguros que se merece y no lo estropee.

Es la compra de Business Insurance, el nuevo Texas Holdem Poker presentado por Mark Burdett, gerente de marketing de Corredores de seguros de los condados del norte. Como uno de los principales corredores de seguros del Reino Unido, los condados del norte han brindado seguros comerciales a empresas desde 1928 y se especializan en seguros comerciales, seguros comerciales de automóviles, seguros infantiles y seguros para hogares de ancianos.

Camisetas de fútbol , NBA y NFL baratas de la mejor calidad y de los mejores equipos y selecciones del mundo de Hombre,Mujer y Niños.