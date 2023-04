Heineken y Krups BeerTender B95 DraughtKeg: ¿es la mejor opción para barril casero?

El sistema de extracción de cerveza para el hogar BeerTender B95 de Krups es una forma asequible y agradable de extraer sus minibarriles Heineken y ahora Newcastle. Este electrodoméstico rico en funciones podría ser el mejor dispensador de barriles domésticos de todas las unidades BeerTender anteriores. Entonces, sin más preámbulos, analicemos lo que hace que el B95 funcione.

¿Qué cervezas de mini barril están disponibles para el BeerTender B95?

El BeerTender B95 funciona con Heineken DraughtKeg y Heineken Premium Light Keg. Originalmente, esas eran sus únicas opciones, pero ahora que el Newcastle Brown Mini Keg se está volviendo más popular, hay un poco más de variedad para el BeerTender B95. Krups y Heineken dicen que pronto vendrán más cervezas que funcionarán con toda la línea BeerTender. Por ahora, tenemos que poner esto en el lado de los «contras», a menos que seas un gran fanático de Heineken o Newcastle.

¿Qué tan frío mantendrá Krups BeerTender mi mini barril?

Ahora, lo que le puede faltar al BeerTender B95 en la elección de cerveza lo compensa con características. Krups fabrica algunos modelos diferentes en la línea BeerTender, pero el B95 es su Cadillac. El B95 utiliza un sistema de enfriamiento silencioso que no funciona con un motor de inducción como un refrigerador normal, esto mantiene el volumen de la unidad mucho más bajo de lo que nos gusta. El sistema de enfriamiento constante y silencioso mantiene el mini barril de 5 litros a una temperatura perfecta de 41 grados F. El sistema de enfriamiento del B95 cuenta con un termostato que le permite bajar la temperatura a 36 grados si lo prefiere. Nos gustó mucho esta característica adicional en el B95 que no obtienes con otros modelos. A algunos de nosotros nos gusta una corriente de aire más caliente o más fría y esto te da la flexibilidad para hacer precisamente eso.

Si bien estamos en el tema de la temperatura de la cerveza, recomendamos encarecidamente que compre sus mini barriles fríos si es posible, el ventilador de enfriamiento BeerTender tarda algunas horas en bajar a 36 grados crujientes si lo coloca a temperatura ambiente, así que solo mantenlo en mente. De hecho, hemos oído que tarda hasta 10 horas en pasar de 60 a 36 grados F.

¿Es el Heineken BeerTender fácil de usar?

Ahora, a diferencia de un kegerator normal, el BeerTender B95 es muy fácil de usar, le llevará menos de 15 segundos insertar el mini barril y enfriarlo. Simplemente lo inserta, coloca la línea de alimentación y cierra la parte superior. A partir de ahí, la unidad comienza a enfriar el mini barril y lo presuriza automáticamente con Co2 cada vez que se abre el grifo. Esto asegura que la cerveza se mantenga agradable y fresca hasta por 30 días.

¿Está bien construido?

Otra gran característica que no encontrará en algunos de los otros modelos de BeerTender es la pantalla LCD. La unidad de visualización cuenta con un indicador de volumen, un indicador de frescura y un indicador de control de temperatura. Ahora, a veces obtienes un electrodoméstico con todas estas luces indicadoras elegantes que no son muy precisas, pero el indicador de volumen del B95 parece estar encendido. Esta es una gran característica para que pueda preparar otro mini barril antes de que se agote el actual. Una vez que comiences a beber cerveza de barril fría en casa, nunca querrás quedarte sin cerveza, así que es bueno tener otra fría antes de que tu barril sea pateado.

La pantalla LCD es muy clara y fácil de leer, no parece un aparato barato en absoluto. De hecho, en general, la unidad Krups BeerTender B95 está muy bien construida; se ve muy bien en el mostrador de la cocina o en la cueva del hombre de abajo.

¿El Dispensador de Mini Barriles Heineken vierte mucha espuma?

Ahora verá muchas quejas sobre problemas de espuma con estos mini barriles presurizados de Heineken, especialmente si está mirando las reseñas en Amazon. La cuestión es que si no sigue las instrucciones para tocar el barril, obtendrá algunos problemas de formación de espuma. Es imperativo que abra el barril para el primer sorteo a una temperatura agradable y fría, no se ponga ansioso y lo golpee demasiado pronto, créame, lo hice y estuve bebiendo espuma toda la noche. También como dicen en los mares, «todo está en el vertido». Ahora puede llevar tiempo dominar este arte del puchero de cerveza perfecto, pero sinceramente, si sigues las instrucciones, no está nada mal. No dejaría que las quejas por el exceso de espuma le impidan comprar el Krups BeerTender, siempre y cuando haga todo bien, estará bien.

En general, Heineken y Krups BeerTender 95 es un gran aparato para cualquier amante de la cerveza, especialmente si eres un fanático de Heineken o Newcastle. Seguimos escuchando que vendrán más cervezas que solo aumentarán el valor de esta unidad. El Krups BeerTender B95 es una de las unidades más atractivas y completas del mercado actual, por lo que esperamos ver más cervezas agregadas en el futuro.

Camisetas de fútbol Equipamiento, ropa y calzado deportivo . Compra online ahora con los mejores descuentos.