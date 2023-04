El último caso de viruela en un transatlántico de pasajeros

En 1971 fui cirujano en el transatlántico Orcades de P&O. En la mañana de Navidad temprano sonó el teléfono, ¿podría ir a ver a alguien con una erupción extraña? El paciente era de Goa, y era uno de un lote de 20 o más que había sido trasladado en avión a Singapur hace unos 5 días para relevar a otros debido a la licencia. Su problema eran manchas y fiebre leve. Estaban en los brazos y el pecho del joven, levantados de la superficie de la piel, con un hoyuelo central y, en la jerga médica, ‘umbilicados’. Este fue un gran salto desde el tratamiento del mareo.

Todas las luces rojas internas se encendieron a la vez. El diagnóstico diferencial era a la vez mundano y aterrador. La varicela era la favorita, seguida de las picaduras de insectos, o una especie de infección de la piel comúnmente llamada impétigo, pero era un gran pero, las manchas en sí coincidían con la descripción clásica de la viruela en los libros de texto. ¿Había viruela de donde venía? Todavía era muy temprano en la mañana, alrededor de las 7 a.m., y por fin el barco estaba reparado y se dirigía a una parada en un lugar turístico de primera en la Gran Barrera de Coral, la isla Hayman. Estos fueron unos buenos 2 días navegando. Ahora, la viruela en cualquier lugar es un terror, en un transatlántico de pasajeros es un desastre de proporciones de Hollywood. La viruela es una de las enfermedades más infecciosas que conocemos, también tiene una mortalidad verdaderamente aterradora, que varía de casi el 100 % a, en el mejor de los casos, del 20 al 30 %, según la cepa del virus y la susceptibilidad de la comunidad afectada. En los últimos años estamos acostumbrados a pensar en ella como un arma de terrorismo ya que la propia enfermedad fue erradicada por el programa de vacunación de la OMS, siendo el último caso no de laboratorio a principios de los años ochenta. Incluso en la época sobre la que escribo era raro y estaba confinado a las poblaciones pobres de los países cálidos.

Necesitaba aislamiento. Tuvimos suerte en ese sentido, el hospital del barco estaba situado sobre la hélice en la cubierta C de popa. Había una pequeña habitación independiente diseñada solo para este propósito, conocida como Brig, ya que también funcionaba como una celda en caso de que surgiera la necesidad de restricción en la tripulación o el pasajero agresivo.

Luego llamamos por radio a Darwin Port Health, quienes dijeron que no podíamos regresar y sugirieron hablar con las autoridades en Brisbane. Finalmente, el Capitán habló brevemente y me entregó la radio para hablar con el Director Médico de Australia. Era un hombre enojado sin sentido del humor perceptible, no es que la situación fuera graciosa. Insistió en que todos a bordo deben ser inspeccionados cada 24 horas, pero cada 12 horas dentro de las 48 horas posteriores a la llegada a tierra y sí, todos los a bordo sin un certificado válido deben ser vacunados, no se toleran excusas. Dio la impresión de que estaba tan seguro como podía estar de que nuestro diagnóstico estaba equivocado y que esto probablemente era una tormenta en una taza de té y, por supuesto, solo era varicela en un hombre asiático. Debíamos salir de las aguas territoriales australianas y dirigirnos a Brisbane para recibir más instrucciones.

El CMO había insistido en que solo los médicos del barco podían hacer las inspecciones, pero las enfermeras podían ayudar con las vacunas. Solo había 2 médicos, 2 enfermeras más Ron, el ex dispensador naval que contaba como enfermero en lo que a mí respecta. Afortunadamente, ya existía una rutina de inspección establecida antes del atraque en los puertos australianos. Port Health dictaminó que cualquier barco de puertos no australianos debe someterse a una inspección completa de viruela antes de que se le permita atracar, por lo que estábamos acostumbrados a realizar tales inspecciones. Había una rutina establecida, e incluso una expectativa tanto de los pasajeros como de la tripulación, pero hacerlo durante cuatro días, dos veces al día durante los últimos 2 días iba a poner a prueba la paciencia de todos.

Médicamente decidimos combinar la primera inspección con la vacunación masiva; Hicimos primero a la tripulación para meter nuestra mano por así decirlo. Decidimos vacunar a todos los tripulantes de Goa independientemente de lo que dijera su certificado de viruela. Esto se debió a que, para un hombre, todos eran notorios enemigos de las agujas y era bien sabido que la mayoría de los certificados estaban falsificados. Era una industria casera en Goa. La vacunación se realizó colocando una gota de suero en la piel, y raspando dos líneas paralelas en ángulo recto y frotando el material en los rasguños con una aguja. No fue un procedimiento doloroso, pero la reacción de muchos desmentiría ese hecho, no admitimos excusas por elaboradas que fueran.

Finalmente llegamos a Brisbane y también recibimos instrucciones de enarbolar dos banderas amarillas. Normalmente, solo se ondeaba una bandera amarilla antes de que Port Health lo autorizara, dos banderas amarillas significaban que éramos un paria peligroso. A nuestro paciente lo ataron como a un pollo cocinado, lo agarraron sin miramientos y lo tiraron en el carrito y se lo llevaron, con el tubo de respiración asomando a través del envoltorio. Parecía una crisálida de insecto. Nunca más lo volvimos a ver. Aunque hicimos varias consultas, la Autoridad de Salud Portuaria de Brisbane nunca confirmó que fuera viruela, pero tampoco dijeron que no lo fuera. Sigo convencido de que vimos el último caso de viruela en un transatlántico de pasajeros.

