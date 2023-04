Cómo curar el vaginismo con hipnoterapia y PNL

Si padece esta afección, es probable que esté más que un poco interesado en encontrar una manera de ayudar a curar el vaginismo de una vez por todas. En caso de que te preguntes qué es el vaginismo, es un espasmo muscular involuntario que ocurre en los músculos que rodean la abertura vaginal.

Cuando esto sucede, puede hacer que el sexo, los exámenes físicos e incluso la inserción de un tampón sean dolorosos y difíciles. La reacción es fisiológica, aunque hay muchos que argumentarán con éxito que también es de naturaleza psicológica. Los tratamientos que lo abordan como ambos a menudo son más efectivos para obtener una cura para este problema.

¿Cuales son las posibles causas?

Hay varias causas posibles que se cree que desempeñan un papel importante en la aparición del vaginismo. Comprender las posibles causas puede ayudarlo a identificar la mejor manera de ayudar a curar el vaginismo en una situación individual. Puede descubrir que reconoce uno de estos en usted mismo o ninguno de ellos. No existe una explicación simple o de «talla única» para el vaginismo.

Algunas causas pueden ser las creencias religiosas, la falta de educación adecuada sobre el sexo, la vergüenza, el trauma (como una violación, el abuso sexual o un examen que salió mal) o problemas dentro de una relación que se manifiestan físicamente. El vaginismo primario siempre ha existido. El vaginismo secundario hace su gran aparición más adelante en la vida.

Encontrar el método correcto para ayudar a curar el vaginismo

Es posible tratar el vaginismo ya sea que tenga vaginismo primario o secundario. Es importante reconocer que esto no es algo que ninguna mujer desee para sí misma. No es algo que puedas controlar y necesitas apoyo para superar esta condición. No es absolutamente nada de lo que debas avergonzarte. La hipnosis puede ayudarte a superar no solo el vaginismo sino también la vergüenza y el miedo de los que se alimenta.

Puede obtener la ayuda que necesita incluso si siente que no tiene a nadie a quien acudir en busca de apoyo, pero ayuda mucho tener un sistema de apoyo sólido que esté dispuesto a trabajar con usted para ayudar a curar el vaginismo además de la ayuda que obtendrá. recibir de la hipnoterapia.

PNL y Vaginismo

Cuando busque hipnosis, hipnoterapia o terapia de programación neurolingüística para tratar el vaginismo, es útil encontrar una terapeuta que lo ayude a superarlo. Este es un problema que podría empeorar si se recurre a un terapeuta masculino para recibir tratamiento o apoyo. Este tipo de terapia es muy efectiva pero también es muy directa y contundente. Funciona mejor de esa manera para brindar ayuda real para curar el vaginismo de una vez por todas. ¿Está lista para recibir ayuda honesta y directa contra el vaginismo?

Camisetas de fútbol , NBA y NFL baratas de la mejor calidad y de los mejores equipos y selecciones del mundo de Hombre,Mujer y Niños.