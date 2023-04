Cómo superar el miedo a las náuseas, la deglución y la asfixia

¿Tiene un miedo excesivo a las arcadas, la deglución y la asfixia, hasta el punto de que no puede hacer cosas ordinarias como comer o tener relaciones sexuales orales? Si es así, no estás solo. La sensación de tener la garganta cerrada, preparándose para emitir lo que hay dentro, no es agradable. No está diseñado para serlo. El reflejo nauseoso está diseñado para facilitar el vómito, que es una de las principales defensas de su cuerpo contra la ingestión de sustancias nocivas. También es una defensa contra la asfixia: los músculos de la garganta se contraen en un esfuerzo por ayudar a que el cuerpo emita la peligrosa sustancia extraña que bloquea los conductos digestivos. Desafortunadamente, algunas personas están tan traumatizadas por la experiencia de las arcadas y la asfixia que desarrollan una verdadera fobia. Están al borde del pánico cada vez que algo entra en contacto con su esófago. Cada trago de comida se vuelve cargado de ansiedad.

Cómo funcionan las fobias

Desafortunadamente, la mente afecta al cuerpo más de lo que cabría esperar. Así, el reflejo nauseoso y la sensación de susto están estrechamente relacionados entre sí. De hecho, su estado mental es una gran parte de cómo su cuerpo determina si le permite o no colocar un objeto en su garganta. Si le encanta comer rábano picante y traga una gran cantidad de él mientras se encuentra en un estado de calma y placer, su garganta aceptará fácilmente lo que su mente percibe como un sabroso bocado. Por otro lado, si odias el rábano picante y estás convencido de que tu cuerpo no puede aceptarlo, es posible que se te cierre la garganta y termines con arcadas.

Una fobia que se perpetúa a sí misma

En otras palabras, la anticipación de tener arcadas con algo hará que sea mucho más probable que sienta arcadas. Esto no solo se aplica a la comida, sino también a otros objetos extraños que se insertan en la garganta y la boca. Si mantienes la calma mientras tu dentista o tu médico de garganta te sondea, probablemente tu visita estará libre de incidentes. Por otro lado, si te domina el miedo a atragantarte con el instrumento del médico, tu garganta se convulsionará, lo que confirmará tu miedo.

No temas nunca más las arcadas, la deglución o la asfixia

Como se describió en el párrafo anterior, una preocupación severa con la sensación desagradable de que los músculos de la garganta se contraen mientras luchan por expulsar objetos extraños puede convertirse en un impedimento grave en su vida (incluida su vida sexual). Afortunadamente, la PNL (programación neurolingüística) y las técnicas de hipnoterapia funcionan muy bien para librar tu mente de sus respuestas no deseadas.

La PNL vuelve a entrenar tu mente

Cada vez que experimenta la reacción adversa que conduce a arcadas no deseadas, su mente sigue un patrón de pensamiento consistente y predecible en respuesta a un estímulo dado (es decir, la sensación de algo en la garganta). Independientemente de por qué tu mente funciona de esa manera, las técnicas de PNL pueden ayudarte a reacondicionarla. A través de una combinación de PNL e hipnoterapia, puede aprender a ponerse en un estado mental tranquilo y relajado a voluntad. Luego, puede aprender a asociar ese estado con los mismos desencadenantes que normalmente hacen que se ahogue. De esta manera, después de algunas sesiones de PNL e hipnoterapia, nunca más tendrás que temer las arcadas, tragar o ahogarte.

