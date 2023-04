El Berge Istra, una historia triste pero real

En 1971 yo era el cirujano principal en el transatlántico Orcades de P&O. Llegaba a casa desde la hora de Australia. 24 horas fuera de Freemantle en medio de la noche hubo una citación en la sala de radio para una consulta médica urgente con el capitán de un barco no identificado. Era su electricista jefe que había estado reparando el cableado eléctrico en la parte superior de una de las calderas del barco; había recibido un fuerte golpe (el barco funcionaba con 480 voltios) y había sido catapultado hacia atrás y caído al menos 20 pies. Todavía estaba vivo, pero el Capitán temía que se estaba muriendo y necesitaba más ayuda de la que él y su tripulación podían brindar.

Rápidamente se hizo evidente que tenía mucho dolor, y el capitán necesitaba consejo sobre la dosis y la frecuencia apropiadas de morfina que el barco transportaba en sus suministros médicos. La naturaleza del dolor sugería lesiones en la pared torácica, anterior y posterior, y posible daño vertebral en la región torácica inferior y lumbar superior. Las dos preocupaciones más apremiantes eran que orinaba sangre y que cada hora se ponía más pálido y más enfermo. Esto sugirió fuertemente una lesión interna en al menos un riñón y una posible hemorragia interna debido a una lesión en otros órganos como el hígado o el bazo. Probablemente necesitaba cirugía y pronto definitivamente necesitaría sangre, ambos barcos estaban a un mínimo de 2 días de tierra en cualquier dirección. Existe el mito común de que todo lo grave que sale mal en un barco puede corregirse enviando un helicóptero, esto es una tontería ahora y ciertamente lo era en 1972. El alcance de un helicóptero es bastante pequeño, con solo 2-3 horas. navegando, la mayoría de los barcos estaban fuera de alcance a menos que se acercaran a la costa. Habíamos averiguado el nombre del barco, se llamaba Berge Istra, pero nuestra lista de Lloyds no tenía información sobre él.

Ella era un monstruo, un enorme monstruo verde largo. A medida que se acercaba, nuestros tamaños relativos se hicieron evidentes. Éramos un gran barco de pasajeros, 28.000 toneladas más o menos, pero podríamos haber sido un bote salvavidas para este; trascendió que en ese momento ella era la nave más grande del planeta. En un tiempo sorprendentemente corto, bajaron un pequeño bote salvavidas rojo que parecía diminuto, ataron al hombre herido a una camilla envolvente, llamada así por su diseñador, Anderson, y lo aseguraron lo más fuerte posible. El bote salvavidas se balanceó a toda velocidad.



Teníamos a nuestro paciente a bordo y lo llevamos al hospital cuando se presentó el primer problema. Él, como su barco, era enorme. Tan enorme que era demasiado largo para nuestras camas de hospital, medía 6 pies y 8 pulgadas de alto. Lo pusimos cómodo en una cama mientras el Carpintero del Barco cortó el pie de la otra cama. Estaba pálido como un fantasma, pero podía hablar y su inglés era bueno aunque su nacionalidad era sueca. Su pulso era delgado y rápido, su presión arterial baja y estaba en agonía cada vez que orinaba debido a los coágulos de sangre en la orina. En un examen más detallado, parecía que una costilla inferior izquierda se había desgarrado en el riñón izquierdo, más ominosamente parecía que también tenía un bazo roto. Su abdomen estaba tenso, exquisitamente sensible y el músculo se endurecía con un ligero toque. Esto probablemente se debió a sangre en la cavidad peritoneal, pero podría indicar una ruptura intestinal.

En general, sus posibilidades de llegar a Durban no parecían demasiado brillantes, y la primera prioridad era darle un poco de sangre y mantener su dolor lo más controlado posible. Esto no era fácil en ese momento en un transatlántico de pasajeros, no podíamos transportar reservas de sangre y los sustitutos de sangre disponibles en ese momento no eran muy buenos. La comparación cruzada era primitiva, hecha con una serie de papeles secantes, una metodología ideada por un noruego, que finalmente salvó a un sueco de un barco noruego. Había un librito de grupos sanguíneos de tripulantes que estaban preparados para donar sangre en caso de emergencia.

Después de la segunda pinta, realmente empezó a mejorar. Su presión arterial se estabilizó, su pulso finalmente comenzó a caer por debajo de cien, su temperatura bajó y, quizás lo más importante, comenzó a pensar que podría lograrlo. Con 24 horas para el final, su condición empeoró. Realmente pensamos que íbamos a tener que operar esta vez. Le dimos una gran dosis de morfina y un sedante para noquearlo y los de creencia religiosa oraron, se exprimió media pinta más del único miembro de la tripulación con el grupo sanguíneo correcto. Así que llegó a Durban, donde lo esperaban la ambulancia y el equipo quirúrgico. De hecho, estaba aún más dañado de lo que habíamos pensado. Ambos riñones estaban lesionados, su cápsula hepática estaba desgarrada y supuraba internamente, y sí, el bazo estaba roto. Le extirparon el bazo y 1/3 de su riñón izquierdo y le transfundieron otras 6 pintas de sangre, pero lo logró y en 3 meses estaba de regreso en el Berge Istra.

Durante unos años me enviaba postales navideñas con pequeños detalles de su vida, en ese momento yo era médico de familia y escuchando la radio una mañana mientras hacía mis visitas había un boletín de noticias informando de la trágica pérdida de uno de los barcos más grandes. en el mundo, sí lo adivinaste, el Berge Istra. Se había hundido con la pérdida de todas las manos en el Mar de China Meridional. Más tarde se supo que la causa probablemente fue la limpieza inadecuada de las bodegas de gases inflamables antes de cargar un cargamento completo de mineral de hierro en Japón. Hubo una explosión que provocó la ruptura del casco y se hundió como una piedra. En el Lloyds de Londres tocaron la Lutine Bell.

