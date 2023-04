Cómo curar el síndrome de vejiga tímida – Paruresis

El síndrome de vejiga tímida realmente puede arruinar un gran día. No hay nada como realmente necesitar aliviar su vejiga solo para descubrir que no puede hacerlo porque su vejiga de repente ha decidido volverse tímida con usted. Este tipo de timidez no es nada nuevo, pero puede ser una verdadera dificultad para los riñones.

¿Qué es el miedo subyacente?

Si bien nadie sabe realmente qué causa el síndrome de vejiga tímida, se acepta ampliamente que es un síndrome bastante inconveniente cuando no hay baños privados disponibles. Las creencias o teorías comunes indican que puede deberse a la ansiedad. Lo que es, es una incapacidad para orinar cada vez que alguien puede ver o escuchar que sucede. Esto lleva a tener miedo a los baños públicos y, en casos extremos, puede hacer que la víctima planifique su horario de modo que rara vez, si es que alguna vez, se verá en la posición de necesitar un baño público.

Tratamiento del síndrome de vejiga tímida

Si no desea desarrollar problemas renales, debe controlar rápidamente este síndrome en particular. Esta es una de las razones por las que la hipnoterapia se recomienda comúnmente como tratamiento para esta enfermedad en particular. Desafortunadamente, muchas personas que sufren de vejiga tímida también tienen ansiedad con respecto a su condición. Esto conduce a una escalada del problema en muchos casos ya una mayor pérdida de control. La clave para ganar la guerra contra la vejiga tímida es recuperar el control y hacerle saber a tu cuerpo que tu mente está al final a cargo.

Hipnoterapia para la Paruresis

La ayuda de la vejiga tímida siempre está disponible cuando pones el poder de tu mente a trabajar para encontrar soluciones para tu problema de síndrome de vejiga tímida. El uso de la hipnoterapia junto con la PNL (tratamiento de programación neurolingüística) puede ser un curso de acción muy eficaz.

En primer lugar, la PNL se utiliza para programar o entrenar tu mente para que no se atasque en la preocupación por lo que otros a tu alrededor puedan ver o escuchar. Primero debe ajustar sus pensamientos, para realmente superar el problema y solucionarlo. Este no es un problema en el que necesite pasar por un análisis psicológico pesado, solo en el que necesita estar dispuesto a doblegar la mente a su voluntad para superar el control que los miedos existentes de la mente están ejerciendo sobre su vejiga.

Puede combinar esta forma de tratamiento con la autohipnosis para superar la ansiedad y obtener resultados aún mayores y un impacto de mayor alcance sobre su cuerpo, salud y bienestar mental. Querrá un programa suave que lo ayude a resolver este problema delicado sin causar un problema aún mayor de vejiga tímida que se arraigue. ¿Estás listo para dar el paso y obtener ayuda para curar tu vejiga tímida de una vez por todas? Haga su movimiento hoy y vea días más brillantes, cuando no tenga miedo de aventurarse en el gran mundo más allá, por delante.

