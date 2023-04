Cómo Dejar de Tartamudear – Hipnoterapia y PNL para la Tartamudez

Muchas personas que tartamudean o pronuncian mal las palabras se pasan la vida obsesionadas con la cuestión de cómo dejar de tartamudear. No es difícil ver por qué. Incluso si nadie te culpa o se burla de ti por tu tartamudeo, la experiencia de no poder decir lo que quieres rápidamente puede ser increíblemente frustrante. A nadie le gusta sentirse inarticulado. La mayoría de las veces, el tartamudo sabe que su impedimento del habla no es culpa suya. Sin embargo, esa falta de agencia es quizás una de las cosas más frustrantes de tartamudear o tartamudear. ¿Hay un sentimiento peor que saber exactamente lo que quieres decir y no poder decirlo, que ser silenciado por algún capricho mental que no entiendes?

Cómo tartamudea la gente

Después de todo este tiempo, la ciencia moderna todavía no ha descubierto qué hace que algunas personas tartamudeen. La mayor parte de nuestro conocimiento sobre la tartamudez consiste en el «cómo», más que en el «por qué». Lo que sí sabemos es que la tartamudez de las personas puede adoptar varias formas diferentes. Algunas personas se encuentran abriendo la boca y teniendo que decir una sílaba o palabra varias veces antes de continuar con el resto de la oración. Otros solo tienen problemas con ciertas letras y ciertos sonidos. Otros todavía tienen problemas para comenzar declaraciones. Se preparan para hablar, abren la boca y no salen palabras; sus mentes quedan en blanco.

La tartamudez es misteriosa

Una de las razones principales por las que este impedimento común del habla es tan misterioso es que es muy específico de cada individuo que lo padece. Aunque la mayoría de los discursos tartamudos suenan bastante parecidos, las razones de las personas para tartamudear son tan únicas como misteriosas. Algunas personas comenzaron a tartamudear en el momento en que aprendieron a hablar. Algunos no comenzaron hasta la edad adulta joven. Algunos tartamudos comienzan espontáneamente a hablar normalmente a los 13 años. Algunos hablantes normales comienzan a tartamudear espontáneamente a los 25 años. Algunas personas tienen un precedente obvio para su impedimento del habla, como hogares abusivos en los que los niños aprendieron temprano que hablar, a menudo o no, resulta en Una paliza. Por el contrario, algunas personas tartamudean sin una razón clara.

Deja de tartamudear con PNL e Hipnoterapia

Las disciplinas de la PNL (programación neurolingüística) y la hipnosis se pueden combinar con entrenamiento de la voz y ejercicios de respiración para ayudar a acabar con este frustrante hábito involuntario. La PNL y la hipnoterapia son una poderosa adición a las técnicas convencionales utilizadas por los terapeutas del habla para ayudar a los tartamudos.

La terapia de PNL entrena a las personas para reconocer, comprender y controlar sus estados emocionales. Aunque nadie sabe la causa exacta de la tartamudez, a menudo están involucradas emociones negativas como el nerviosismo y el miedo a hablar. Usando técnicas de PNL, los tartamudos pueden aprender a dejar de preparar y analizar en exceso las palabras que quiere decir antes de intentar decirlas. Incluso los tartamudos más severos nunca tartamudean cuando cantan o gritan. Mucho de esto tiene que ver con la espontaneidad de las palabras cantadas y gritadas. La hipnosis también se puede utilizar para ayudar a los tartamudos a aprender a relajarse antes de hablar.

Con la ayuda del entrenamiento de la voz y los ejercicios de respiración, estas técnicas pueden lograr niveles asombrosos de éxito, incluso en situaciones en las que la terapia del habla tradicional ha fallado. Muchas personas han confiado en estas técnicas para dejar de tartamudear por completo.

