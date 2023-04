Cómo detener la eyaculación precoz y disfrutar de una eyaculación normal

Miles de hombres buscan tratamientos para la eyaculación precoz cada año. De hecho, los estudios de la salud de los hombres muestran que la mayoría de los hombres (es decir, mucho más del 50%) experimentan el fenómeno no deseado en algún momento de la vida. Encuestas adicionales muestran hechos aún más sorprendentes: parecería que al menos el 33% de los hombres experimentan frustración debido a la eyaculación precoz de manera regular. Afortunadamente, existen muchos remedios y curas para esta condición.

La eyaculación precoz tiene muchas causas

Si eres un hombre que alcanza el clímax demasiado rápido durante las relaciones sexuales con una pareja femenina, anímate. Eres un hombre perfectamente saludable y sexualmente funcional. No hay nada malo con sus órganos generativos. Más bien, una serie de problemas psicológicos podrían estar influyendo en su incapacidad para prolongar la cantidad de tiempo durante el cual permanece excitado. Tal vez no hayas tenido sexo en mucho tiempo y simplemente estés muy excitado. Quizás, y esto es muy común, eres inseguro en tu relación. Tal vez seas joven o sin experiencia sexual y te preocupe tu desempeño. Quizás no estés seguro de lo que piensa de ti la mujer con la que estás haciendo el amor. Incluso podría ser que haya tenido un problema con la eyaculación precoz anteriormente y esté demasiado ansioso por que el problema vuelva a ocurrir. En este caso, por desgracia, tu miedo a alcanzar el orgasmo demasiado rápido puede convertirse en una profecía autocumplida.

No permita que un problema solucionable arruine su vida

Si lo dejas, la eyaculación precoz puede convertirse en un verdadero problema en una relación sexual. Incluso puede destruir la confianza en sí mismo de un hombre, lo que, a su vez, puede destruir todas sus futuras relaciones con las mujeres. Los efectos traumáticos de esta pérdida de confianza pueden incluso llevar a los hombres a hacerse daño a sí mismos ya los demás. Todos hemos visto películas de terror, o leído novelas de suspenso, en las que un hombre responde a los sentimientos de insuficiencia causados ​​por el mal funcionamiento sexual percibido al convertirse en violador o asesino en serie. La realidad suele ser más aburrida, aunque no menos trágica: los hombres pasan la vida solos, impotentes y deprimidos, todo porque tenían demasiado miedo o vergüenza para buscar tratamiento para un problema de fácil solución.

Los tratamientos para la eyaculación precoz detienen la impotencia y la depresión

Hay muchas formas de tratar el orgasmo prematuro en los hombres. El orgasmo rápido casi siempre se produce debido a una combinación de excitación sexual y miedo. Por lo tanto, la solución es simple: para prolongar tu excitación, deja ir tu ansiedad sexual. Una de las mejores formas de hacerlo (además, por supuesto, de las conversaciones francas con tu pareja sexual, que siempre son útiles) es con la ayuda de la hipnoterapia y la PNL.

Conquista la ansiedad sexual con la PNL

La PNL, que significa «programación neurolingüística», es una disciplina para condicionar la mente. Con la ayuda de las técnicas de PNL, puede aprender a reconocer los pensamientos temerosos en usted mismo, antes de que conduzcan a su resultado invariable. Usando ese mismo conjunto de técnicas de PNL, también aprenderá a reconocer pensamientos tranquilos y seguros. Con las poderosas herramientas de la PNL y la hipnosis, aprenderá a inducir pensamientos tranquilos y seguros en usted mismo a voluntad.

Con estas herramientas, puede condicionarse para experimentar pensamientos tranquilos y confiados en respuesta a esos mismos factores desencadenantes (por ejemplo, la excitación sexual o la visión de una nueva pareja romántica) que antes solo inducían ansiedad. Una vez que haya alcanzado ese estado de calma, su duración y rendimiento en la cama están garantizados para mejorar drásticamente. De esta manera, la PNL y la hipnoterapia son algunos de los mejores tratamientos para la eyaculación precoz que existen.

