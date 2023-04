Una breve biografía del famoso jugador de fútbol – Wayne Rooney

Su nombre completo es Wayne Mark Rooney. Nació en Croxteth, Liverpool, Inglaterra el 24 de octubre de 1985. Es un futbolista profesional que juega para su equipo nacional de Inglaterra y para el club de la Premier League Manchester United. Su posición de juego en el campo es de delantero. Desde su temprana edad, su aptitud en la arena era difícil de pasar por alto. A la edad de 9 años, Rooney llamó la atención de un cazatalentos del Everton Football Club.

Durante su carrera futbolística con algunos clubes, Rooney jugó para el Everton (2002-2004) con 67 apariciones y para el Manchester United (2004-) con 189 apariciones. Alex Ferguson dijo alguna vez sobre él: «Estoy muy emocionado, creo que tenemos al mejor jugador joven que ha visto este país en los últimos 30 años».

Con su selección nacional, hizo su primera aparición en 2003. Y en la UEFA Euro 2004, Rooney se convirtió en el autor de goles más joven de la competencia por un corto tiempo. Rooney es elegido regularmente para el equipo de Inglaterra y también atribuido en la Copa Mundial de la FIFA 2006 y la Copa Mundial de la FIFA 2010.

Algunos de sus títulos con el club del Manchester United son Premier League (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), Copa de la Liga (2005-2006, 2009-2010), FA Community Shield (2007, 2010), UEFA Champions League (2007-2008), Copa Mundial de Clubes de la FIFA (2008). Y como jugador individual, ganó BBC Young Sports Personality of the Year (2002), Bravo Award (2003), UEFA Euro 2004, FIFPro World Young Player of the Year (2004-2005), Sir Matt Busby Player of the Year (2005). -2006, 2009-2010), Futbolista del año de la FWA (2009-2010), Jugador del año de los jugadores de la PFA (2009-2010), Jugador joven del año de la PFA (2004-2005, 2005-2006), Aficionados de la PFA Jugador del año (2005-2006, 2009-2010), Equipo del año de la Premier League de la PFA (2005-2006, 2009-2010), Jugador del mes de la Premier League de la FA (2005, 2006, 2007, 2010), Barclays Jugador de la Temporada (2009-2010), Balón de Oro de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA (2008) y Jugador del Año de Inglaterra (2008, 2009).

