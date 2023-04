Historia del club de fútbol Fulham

Formado en 1879 por miembros de la iglesia en Star Road, West Kensington convierte al Fulham en el club más antiguo de Londres. Fue aquí donde los escolares se pateaban la pelota en unos campos de juego destartalados que establecieron el club inglés que todos conocemos hoy. Su primera conquista en un torneo de la Copa fue ganar la Copa Amateur de West London en 1887 y 12 meses después cambiaron su nombre del largo y prolongado Fulham St Andrews Church Sunday School Football Club al nombre más corto de Fulham FC. En 1893, luego ganaron la West London League en su primer esfuerzo, pero el club permaneció en la competencia amateur durante otros 5 años. Fulham se mudó de terreno en 1896 al ahora renombrado Craven Cottage y luego, en 1897, completó su mudanza al fútbol profesional y jugó en la Liga del Sur. En 1907, con dos títulos de la Liga Sur en su haber, fueron aceptados para participar en la Liga de Fútbol.

El primer partido del Fulham en la División 2 fue en casa contra el Hull City; desafortunadamente, perdieron 1-0. Este fue solo un revés menor ya que mejoraron su juego y posición en las tablas y lograron terminar su temporada de apertura en un respetable 4to lugar. Las grandes esperanzas de que el club lograra el ascenso a la División 1 pronto se desvanecieron y la comprensión de pasar las próximas dos décadas en la División 2 se consolidó con solo actuaciones normales. El fútbol o la falta de él le dieron al Fulham un golpe más cruel al final de la temporada de 1927, al ver al club relegado a la División 3; oficialmente conocida como la 3ra División Sur. En cierto modo, las habilidades y las dotes futbolísticas del Fulham eran más propias de esta división inferior y haría falta un cambio fundamental del club para aspirar a una mejor situación. La modificación de los principios básicos del club de arriba a abajo no sucedió de la noche a la mañana. Pasar 3 temporadas en la División 3 le enseñó al Fulham una lección invaluable de autocomplacencia y modestia. La temporada 1931/32, el Fulham estuvo a la altura de las circunstancias y una vez más fue dueño de su propio destino cuando encabezó las tablas con victorias como 10-2 contra el Torque United y la impresionante cifra de 111 goles marcados esa temporada en la que ascendieron a la División 2.

Los dones futbolísticos y la nueva forma del Fulham continuaron en la temporada siguiente a medida que avanzaban en la tabla y parecía probable una promoción consecutiva, pero con algunas buenas victorias de Stoke City y Tottenham Hotspur, quedaron en el tercer lugar.

En 1949, entrando en lo que se describe como la era moderna del fútbol, ​​los sueños y ambiciones del Fulham se estaban haciendo realidad cuando consiguió el ascenso a la División 1. Con esto también vino la responsabilidad de competir junto a clubes de fútbol expertos que tenían jugadores de clase mundial. A vuestra disposición. La temporada de debut del Fulham en el nivel superior los vio luchar y las malas actuaciones eran regulares y casi se convirtieron en la norma para el club. El final de la temporada no podría haber llegado antes y, milagrosamente, el Fulham se mantuvo en el puesto 17 de la tabla. Más de lo mismo siguió la temporada siguiente con el club logrando una vez más evitar el descenso. Sin embargo, inevitablemente, en la temporada 1951/52, su final en la parte inferior de la tabla significó que, por el momento, la División 1 había expirado para ellos.

Los varios años que siguieron al Fulham nunca mostraron nada especial hasta que encontraron algo de forma y alcanzaron con gracia las semifinales de la Copa FA en 1958. Esto les dio la confianza que tanto necesitaban. Otro impulso para el club se produjo cuando volvieron a ascender a la máxima categoría del fútbol. Pareciendo más seguro de sí mismo, esto atrajo los dones futbolísticos de Graham Leggat, quien hizo 277 apariciones con el Fulham y anotó 134 goles de manera competente, colocándolo entre los cinco mejores goleadores del club. Terminaron la temporada en un décimo lugar mediocre, que era su posición más alta en la División 1 en ese momento. Durante estos períodos, Craven Cottage podría atraer multitudes de más de 30,000 personas.

Los años 50 trajeron otros talentos al club, un jugador en particular es sinónimo del Fulham Football Club y debe ser mencionado. John Norman Haynes, del área de Kentish Town en Londres, fue fichado por el club cuando aún era un niño de escuela y muchos lo consideran el jugador más grande del club con habilidades de pase insuperables. También recibió los apodos de Mr Fulham y The Maestro y obtuvo honores adicionales al hacer 52 partidos con Inglaterra, 22 como Capitán. La dedicación y lealtad de Haynes al Fulham fue total, pasando toda su carrera futbolística profesional con el club. Tuvo un breve período como jugador en el Durban City, un club sudafricano, pero esto fue después de haber dejado de jugar profesionalmente. En sus años en el Fulham, los dones futbolísticos de Hayne jugaron 658 partidos con el club y hasta 1991 mantuvieron el récord de máximo goleador con 158 goles.

A mediados de los 70 el club realizó importantes fichajes con jugadores como Bobby Moore y Alan Mullery. Esto tuvo un impacto en el rendimiento ya que el club logró su primera final de la Copa FA contra el West Ham en 1975. Lamentablemente para el club, el West Ham anotó 2 goles con cinco minutos de diferencia y se fue campeón con el marcador 2-0. En este mismo período el club hizo otra final en la Copa Anglo-Escocesa pero perdió ante el Middlesbrough. George Best estuvo en el club jugando 47 veces en la temporada 1976/77.

Sin embargo, en la temporada 1979/80, el Fulham volvió a tocar fondo, descendió una vez más y el entrenador Bobby Campbell fue despedido. Su sucesor, Malcolm Macdonald, reestructuró el equipo con nuevos fichajes, como los obsequios de fútbol de Gerry Peyton, Tony Gale, Ray Houghton y otros, creando un equipo más fuerte y, al hacerlo, ganó el ascenso a la División 2. Fulham estaba en buena forma la temporada siguiente, pero lamentablemente, perder ante el Derby en el último juego le negó al Fulham un ascenso consecutivo a la División 1. Desafortunadamente, las deudas del Fulham estaban paralizando financieramente al club y se tomó la decisión de vender a numerosos jugadores de calidad para mantener el barco a flote. Ahora con el equipo hecho jirones y una escuadra a medias salió del descenso pisándole los talones al Fulham. En 1986 concedieron lo inevitable y volvieron a la División 3. El club nunca encontró una base para el resto de los años 80 y principios de los 90, pero ganó el ascenso a la División 2.

1997 le dio al club cierta seguridad financiera cuando el empresario Mohamed Al-Fayed trajo al club ese verano y prometió que el Fulham estaría en la máxima categoría del fútbol dentro de cinco años. El primer capítulo de esto fue seleccionar a Kevin Keegan como gerente, quien había sido director de operaciones del club. Esa temporada, el impulso creció con Fulham ganando juego tras juego. Se las arreglaron para sumar tremendos 101 puntos y con ello el ascenso a la División 1. Esto fue ayudado por la firma de Paul Peschisolido; Máximo goleador de West Broms y las dotes futbolísticas del capitán Chris Coleman. El único obstáculo que se le presentó al Fulham fue que la FA le ofreció a Keegan el puesto de entrenador del England FC. Un Keegan encantado aceptó.

Paul Bracewell se hizo cargo del club, pero no por mucho tiempo, ya que Al-Fayed lo destituyó en marzo de 2000. El jugador francés Jean Amadou Tigana jugó 52 partidos con Francia en su haber y tuvo la oportunidad de dirigir al Fulham FC, y lo hizo con gran éxito. . Todo el trabajo duro finalmente había llegado a florecer y las decepciones pasadas del descenso ahora podían dejar atrás. Sorprendiendo a la oposición con una diferencia de 10 puntos entre ellos y los subcampeones Blackburn Rovers, el fútbol de primera división fue suyo por primera vez desde 1968. Angustiosamente triste para los fanáticos y jugadores por igual, y aún más para el propio Chris Coleman, fue el grave accidente automovilístico que tuvo. se involucró. Había una gran esperanza de que se recuperara por completo para verlo jugar nuevamente para Fulham, pero esto no fue así. El fantástico equipo que Tigana había fortalecido no pudo mantener su excelente forma en la Premiership. Incluso terminar en un respetable puesto 13 en las tablas, esto para muchos fue un anticipo a lo que esperaban. Las cosas se intensificaron para el francés la temporada siguiente con más resultados no favorables y su fallecimiento llegó abruptamente cuando perdieron en casa 4-0 ante el Blackburn Rovers.

Los dones futbolísticos de Chris Coleman regresaron al Fulham, pero esta vez no como capitán sino como entrenador hacia el final de la temporada 2002, que cautivó a muchos en el club y a los aficionados. Bajo sus reinados, el club terminó con un récord histórico del noveno lugar la temporada siguiente. Coleman vio a su equipo tener algunos partidos difíciles en la temporada 2005/06, pero con esto llegaron algunos resultados impresionantes a expensas de grandes clubes como el Chelsea; venciéndolos 1-0 y luego Liverpool probó a los muchachos de Fulham cuando el sorprendido club scouse terminó el partido con nada más que 2 goles. Sin embargo, los talentos de Coleman en el campo no estaban al mismo nivel fuera del campo y, con una racha de mala suerte, sus servicios ya no fueron necesarios en la temporada 2007.

Tres días después de la Navidad de 2007, se anunció a Roy Hodgson como nuevo entrenador del Fulham. Hodgson hizo algunos fichajes inmediatos en la ventana de transferencia de enero.

